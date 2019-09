Adria pod zdajšnjim lastnikom 4K Invest do srede pripravlja tudi načrt prestrukturiranja, ki je nujen, če želi družba obdržati licenco za letenje. Če v treh dneh ne bo našla čudežnega rešitelja, bo v zgodbo vstopila vlada.

Pregled finančnega stanja Adrie Airways je menda potrdil, da ima družba za okoli 90 milijonov evrov dolga, za nadaljnje poslovanje pa naj bi potrebovala 30 milijonov evrov, kar je občutno več, kot naj bi v zadnjih dneh predstavniki prevoznika zatrjevali državnim institucijam.Foto: BoBo

Čudežnega rešitelja se Adria ne more nadejati, čeprav menda obstaja zanimanje enega kupca. Nihče pa ne zna oceniti, kako resen je. Kdorkoli bi v tem trenutku, četudi za en evro, kupil letalskega prevoznika, bi si nakopal 90 milijonov dolgov, vrh vsega bi moral požreti še globo, ki jo je tržna inšpekcija izrekla Adrii Airways v soboto zaradi zavajajoče prodaje letalskih vozovnic v prejšnjem tednu. Verjetno pa bi 4K Invest pričakoval tudi, da novi lastnik pomaga skriti vse dozdajšnje nepravilnosti.

Premier Marjan Šarec je v včerajšnjem zapisu izrazil nezaupanje do vodstva Adrie, s katerim se je srečal in ki po njegovih besedah "očitno vidi državo kot molzno kravo, iz katere je potrebno iztisniti še zadnji cent in ga odvesti neznano kam."

Čeprav pričakujemo težave, je cilj zagotovo ohraniti povezanost Slovenije s svetom, zlasti zaradi turizma, ne smemo pa tudi zanemariti dejstva, da bo Slovenija leta 2021 predsedovala Svetu EU. Predsednik vlade Marjan Šarec

Drugi prevozniki si meljejo roke

Vlada ne bo reševala nemškega lastnika. Nedvomno je v igri stečaj. Po nekaterih ocenah bi si potemtakem roke meli prevozniki, kot je Lufthansa, ki bi trg lahko prevzela s svojo nizkocenovno podružnico. Da obstaja zanimanje tujih prevoznikov za povezavo med Brnikom in tujino, so v Fraportu že potrdili s seznamom okrepljenih linij.

Sloveniji torej ne bo treba biti odrezana od sveta. Je pa vprašanje, ali bi drugi prevozniki sami od sebe zagotovili primerno povezljivost z mesti med predsedovanjem Slovenije svetu EU-ja v drugi polovici 2021. Zato se bo ministrski zbor danes pogovarjal o subvencioniranju linij ali o ustanovitvi nove Adrie, ki bi okronala državno lastništvo turističnih, natančneje, hotelskih kapacitet. BI pa ustanavljanje novega prevoznika terjalo svoj čas zaradi pridobivanja dovoljenj.

Dovoljenja pod vprašajem

Ali bo Adria trenutno še veljavna dovoljenja izgubila ta teden? To je odvisno od predložitve načrta finančnega prestrukturiranja, ki ga mora vodstvo do srede oddati Javni agenciji za civilno letalstvo.

Adria medtem za danes napoveduje 11 letov: v Frankfurt, München, Bruselj, Zürich in na Dunaj, pri vseh petih destinacijah pa bo izvedel tudi povratni let. Poleteli naj bi tudi iz Ljubljane v Tirano.