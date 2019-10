Letala Adrie so dokončno prizemljena. Foto: BoBo

Stečaj bo vodil upravitelj Janez Pustatičnik, upniki letalskega prevoznika pa imajo tri mesece časa, da prijavijo svoje terjatve in izločitvene pravice v stečajnem postopku. Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku je 3. januar 2020, je razvidno iz današnje objave okrožnega sodišča na spletni strani Ajpesa.

Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je že dalj časa spopadala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja. Adria je na koncu ostala brez vseh lastnih letal, več najetih so ji v zadnjih tednih zasegle lizinške hiše zaradi neplačanih dolgov. Prav tako je družba, ki ima 558 zaposlenih, dolžna del avgustovskih plač, za september naj jim ne bi plačali socialnih prispevkov.

Zavod za zaposlovanje v pomoč Začetek stečaja je boleč za 558 zaposlenih. Da bi bili ustrezno informirani in bi čim lažje prešli v odkrito brezposelnost, bodo predstavniki zavoda za zaposlovanje stopili v stik s stečajnim upraviteljem ter se z njim dogovorili o možnosti, kako tem delavcem pomagati v Sloveniji in EU. Na zavodu za zaposlovanje želijo s stečajnim upraviteljem Pustatičnikom spregovoriti o vseh posebnostih prijave Adrijinih kadrov v evidenco brezposelnih, možnostih njihove vključitve v izobraževalne programe preko projekta SPIN in potrebni dokumentaciji. Poleg tega nameravajo zaposlenim v Adrii posredovati informacije o prostih delovnih mestih tako v Sloveniji kot EU. V primeru interesa bodo organizirali tudi prijavo v času neuradnih ur zavoda, je povedala direktorica ljubljanske območne službe zavoda Barbara Vrtačnik. Adrijini delavci lahko sicer postopek prijave na zavod opravijo osebno na najbližjem območnem uradu, elektronsko, po pošti ali po pooblaščencu. Za prijavo potrebujejo osebni dokument, delovno knjižico (če jo imajo) in številko osebnega transakcijskega računa.

V stečaj tudi letalska šola

Okrožno sodišče v Kranju je ob začetku stečaja Adrie Airways danes začelo tudi stečajni postopek njene hčerinske družbe Adria Airways Letalska šola, v okviru katere je letalska družba izobraževala pilote. Stečaj bo vodil Blaž Poljanšek, tudi v tem primeru pa imajo upniki tri mesece, da prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice.

Stečaj družbe je, kot je razvidno iz sklepa sodišča, objavljenega na spletni strani Ajpesa, predlagal dolžnik sam.

Adrijina letalska šola je bila, kot navajajo na spletni stani, ustanovljena leta 1980 v sodelovanju s Strojno fakulteto v Ljubljani. Njen prvoten namen je bil šolanje pilotov za potrebe Adrie Airways, zato je postala znana kot "zibelka Adrijinih pilotov". Kasneje je prevzela tudi šolanje drugih pilotov. Izvajala je programe usposabljanja tako za zasebne pilote športnih letal kot za poklicne pilote z najvišjimi pooblastili letenja. Doslej se je na v družbi izšolalo več kot 2800 pilotov.

Vodenje družbe Adria Airways Letalska šola je sicer spomladi prevzel Sven Kukemelk, nekdanji direktor družbe Regional Jet. Takrat so v družbi navedli, da želijo z novim vodstvom prispevati k še tesnejšemu povezovanju z letalskim prevoznikom Adria Airways, ki je imel že dalj časa težave zaradi pomanjkanja pilotov.

Kot izhaja iz poslovnega poročila za lansko leto, je imela družba 315.079 evrov prihodkov in 339.325 evrov čiste izgube. Imela je tudi za 841.348 evrov kratkoročnih obveznosti.

Po stečaju napovedane nove linije

Letalska družba Lufthansa in njena hčerinska družba Swiss, obe iz Star Alliance, bosta ponudili nove povezave. Lufthansa bo potnikom od 27. oktobra ponudila dva dnevna poleta med Ljubljano in Frankfurtom, v München bodo leteli od 1. novembra. Swiss pa bo od prav s 27. oktobrom Ljubljano povezal z Zürichom.

Že v torek je Brussels Airlines napovedal, da bo s 4. novembrom znova povezal Ljubljano in Bruselj, na tej relaciji bo letel šestkrat tedensko. Belgijski prevoznik bo letenje opravljal s 141-sedežnim letalom Airbus A319, so danes pojasnili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika.

Povezave pa krepijo tudi že prisotni prevozniki. Air France je število poletov povečal s šest na 13 tedensko, hkrati pa se številu potnikov prilagaja z večjim letalom. Družba LOT Polish Airlines je število poletov povečala s sedem na osem tedensko, zadnje čase pa pogosto letijo tudi z večjim letalom Boeing B737.

Adria Airways je bila 58 let slovensko okno v svet. Foto: TV Slovenija

Klavrn konec nekdanjega nacionalnega ponosa

Tako se bo po 58 letih letenja končala zgodba nekdanjega nacionalnega letalskega prevoznika. Vodstvo družbe, ki je bila od leta 2016 v lasti sklada 4K Invest, je postopek stečaja sprožilo zaradi insolventnosti. Z začetkom stečaja so družbi odvzeli licence, vsi poleti pa so odpovedani.

Po stečaju Adrie je včeraj o nadaljevanju razpravljala tudi koalicija in pretehtavala različne možnosti glede ohranjanja povezljivosti Slovenije. Ena izmed možnosti je izvajanje gospodarske javne službe na določenih linijah, druga možnost pa je ustanavljanje novega podjetja. Predsednik vlade Marjan Šarec je ob tem dejal, da bodo odločitev sprejeli na podlagi oprijemljivih informacijah o finančnih posledicah.

Kupci kart lahko zahtevajo povračilo bank

Potniki, ki so pri Adrii Airways kupili letalske vozovnice z bančno kartico, imajo možnost uveljavljanja reklamacij pri banki, ki je kartico izdala, so po začetku stečaja letalskega prevoznika danes sporočili iz tržnega inšpektorata. Če banka zavrne zahtevek za povračilo plačanega zneska, se lahko potrošnik obrne na Združenje bank Slovenije.

Potrošniki oz. imetniki bančne kartice lahko pri svoji matični banki, ki je izdajateljica kartice, vložijo zahtevek za povračilo plačanega zneska. To lahko zahtevajo v osmih tednih od dneva, ko je bilo plačilo izvedeno, svojemu zahtevku pa naj priložijo kopijo dokazila o plačani storitvi, podatek o dnevu opravljenega plačila in obvestilo o odpovedanem letu.

Glede na to, da je podan predlog za stečaj Adrie Airways, s čimer je potrošnikom oteženo pridobivanje potrdil o odpovedanih letih, je tržni inšpektorat Združenju bank Slovenije predlagal, naj se začetek stečajnega postopka šteje za dokazilo o odpovedi letov ter naj o tem obvestijo banke.

Iz NLB pa so sporočili, da se morajo potniki v primeru nakupa letalskih vozovnic najprej obrniti na prodajno mesto, kjer so vozovnice kupili, in zahtevati povračilo stroškov, ker storitev ni bila oz. ne bo opravljena. Če se s prodajnim mestom ne morejo dogovoriti, pa se lahko obrnejo na banko, ki je izdajateljica kartice, s katero je bil opravljen nakup letalskih vozovnic. Banki morajo podati finančno reklamacijo oziroma izjavo, iz katere je razvidno, katere storitve niso bile opravljene.