Energetika Maribor. Foto: Radio Maribor/Dejan Rat

Družba je preteklo leto sklenila z 10 milijoni evrov prihodkov ter 1,3 milijona evrov čistega dobička. Tudi v letu 2019 bodo intenzivno nadaljevali vlaganja.

Kot je v letnem poročilu družbe pojasnil direktor Alan Perc, so lanski poslovni rezultati Energetike v največji meri posledica zunanjih podnebnih vplivov, torej povprečnih temperatur in števila dni ogrevanja, pa tudi drugih področij poslovanja zunaj osnovne dejavnosti podjetja.

Družba namreč prihodke ustvarja tudi s proizvodnjo električne energije, skladiščenjem kurilnega olja za potrebe državnih blagovnih rezerv, upravljanjem polnilne postaje stisnjenega zemeljskega plina, odstranjevanjem blata iz centralne čistilne naprave in še nekaterimi dejavnostmi, s katerimi so ustvarili 28 odstotkov vseh prihodkov.

"Bistven vpliv na končni rezultat poslovanja v lanskem letu pa je imela delitev dobička v višini 1,33 milijona evrov v našem projektnem podjetju Energija in okolje," pojasnjuje Perc, čigar podjetje z okoli 60 zaposlenimi je lani prodalo za dobrih 96.275 megavatnih ur toplotne energije

Skoraj ves dobiček v občinski proračun

Čeprav je podjetje sredi pomembnih investicij v obnovo vseh kogeneracijskih naprav in je njegov strateški načrt do leta 2020 za letos predvideval izplačilo 100.000 evrov dividend, jim prav veliko od ustvarjenega dobička ne bo ostalo, saj je mariborska občina v letošnji proračun že vključila kar za milijon evrov dividend, za prihodnje leto pa celo 1,1 milijona evrov.

Za Energetiko to pomeni, da se bo za potrebe izvedbe načrtovanih naložb morala namesto za načrtovani milijon zadolžiti za dva milijona evrov, dobo vračila kreditov pa s petih podaljšati na deset let. To pomeni, da bodo obnovo skoraj štiri desetletja stare kotlovnice ter naložbi v sončne zbiralnike na strehi poslovne stavbe in pet 200-kubičnih hranilnikov toplote morali pokriti s tretjino lastnega vložka, ne z dvema tretjinama, kot so načrtovali.

Ob tem so Mestni občini Maribor že posredovali tudi obsežno pojasnilo poslovanja in načrtov v letu 2019, ki ne predvideva tako visokega dobička, zato je pričakovanje lastnika o več kot milijon evrov visokem izplačilu dividend po njihovem mnenju nerealno.