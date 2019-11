Telekom je imel konec septembra na ravni skupine 3455 zaposlenih, od tega 2189 v matični družbi. Foto: RTV SLO

Telekom Slovenije je na ravni skupine sicer skupaj ustvaril 511,41 milijona evrov poslovnih prihodkov, tudi ti so bili v letni primerjavi šest odstotkov nižji, izhaja iz nerevidiranega poročila o devetmesečnem poslovanju, ki je objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze in s katerim so se v sredo seznanili nadzorniki.

"Čisti prihodki od prodaje in poslovni prihodki so v primerjavi z istim obdobjem lani nižji, vendar prihodki v letu 2019 ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, ki je bila prodana v letu 2018. Letos so nižji prihodki mobilnega blaga na končnem trgu, prihodki IT blaga in licenc ter prihodki na veleprodajnem trgu," so razlog za upad prihodkov pojasnili v Telekomu.

Ob neupoštevanju poslovanja Blicneta v lanskem poslovanju bi bil upad letošnjih prihodkov nižji, dobiček pa višji. Čisti prihodki bi se namreč v tem primeru znižali za štiri odstotke, dobiček iz poslovanja bi bil višji za 33 odstotkov, čisti dobiček pa za 28 odstotkov. Od skupnih 507,37 milijona evrov čistih prihodkov jih glavnina odpade na mobilni trg (182,97 milijona evrov), sledijo fiksni trg (172,56 milijona evrov) in veleprodajni trg (118,76 milijona evrov). Prihodki mobilnega trga so bili v letni primerjavi za štiri odstotke nižji, fiksni za 10 odstotkov, veleprodajni pa za osem odstotkov.

Država je bila konec septembra 62,54-odstotna lastnica Telekoma, Slovenski državni holding pa 4,25-odstotni. Kapitalska družba je v družbi obvladovala 5,59 odstotka delnic, individualni domači in tuji delničarji 13,36 odstotka delnic, domače finančne družbe in skladi 4,11 odstotka, tuje pravne osebe 5,94 odstotka in domače pravne osebe 3,75 odstotka. Tržna kapitalizacija Telekoma Slovenije je bila konec septembra 410,43 milijona evrov in je imela 6,3-odstotni delež v tržni kapitalizaciji delnic celotnega borznega trga. Od januarja do konca septembra je lastnika zamenjalo za 10,86 milijona evrov delnic. Delnica je sicer letos najvišjo vrednost dosegla marca, ko je bila vredna 68,20 evra. V sredo je bila borza na delnici vredna 53,60 evra.

Tudi matična družba Telekom Slovenije je ustvarila za šest odstotkov manj prihodkov: čisti so se ustavili pri 453,41 milijona evrov, skupni poslovni pa pri 455,46 milijona evrov. Dobička iz poslovanja je bilo za 32,71 milijona evrov in je bil za 31 odstotkov višji, tolikšna je bila tudi rast čistega dobička, ki se je ustavil pri 29,61 milijona evrov. Telekom Slovenije je v devetih mesecih za naložbe na ravni skupine namenil 116,1 milijona evrov, na ravni matične družbe pa 83,97 milijona evrov.

Telekom Slovenije se, kot so poudarili, tako na medoperaterskem evropskem kot na domačem trgu spopada z vse močnejšo konkurenco, regulatornimi vplivi in cenovno občutljivimi uporabniki. "Uporabniki zahtevajo visoko kakovost storitev za nizko ceno. Na trgu je zaradi vse večje konkurenčnosti mogoče zaznati vedno večjo zasičenost, kar pomeni zelo ozek manevrski prostor za zadržanje.

Telekom Slovenije za letos na ravni skupine načrtuje 711,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, 216 milijonov bruto dobička in 30,3 milijona evrov čistega dobička.