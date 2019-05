Vojko Čok je dolgoletni predsednik častnega razsodišča združenja Manager in dolgoletni predsednik uprave Banke Koper. Foto: Televizija Slovenija

Združenje Manager, ki povezuje 1.200 slovenskih menedžerjev iz 840 podjetij, je v sredo praznovalo 30. obletnico delovanja. V teh 840 podjetjih je zaposlenih 111.000 zaposlenih, ki ustvarijo tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva in imajo tudi višjo plačo od slovenskega povprečja. Častno priznanje je prejel dolgoletni predsednik častnega razsodišča združenja Vojko Čok.

"Bilo je neko obdobje, ko je bilo teh sestankov kar več, drugače pa na začetku ne, tako da v bistvu je bilo povezano naše sestankovanje s položajem v gospodarstvu, v družbi, ko so se neke napetosti pojavile, ki niso bile vedno v čast združenja Manager. Ravnanja ljudi oziroma svojih članov nismo ocenjevali z vidika poslovnih rezultatov, ampak z vidika spoštovanja, z vidika etičnega ravnanja," je zgodovino dela častnega razsodišča v Odmevih opisoval Čok.

Čok je na vprašanje, ali je etična drža najodgovornejših v gospodarstvu zaradi vse bolj neizprosne globalne konkurence bolj ogrožena kot preteklosti ali pa se po zadnji krizi stvari vendarle obračajo na bolje, poudaril, da težko oceni, da se zadeve obračajo "na bolje v ravnanjih." "Se pa zavest o pomembnosti etičnega ravnanja krepi, k temu veliko pripomorejo tudi mediji, ko poročajo o raznih situacijah, ki nam niso ravno v ponos. Na ta način seveda želimo, da bi ta etična drža postala predmet enega gibanja, trajnega gibanja, ne pa nekih občasnih kampanj ali pa nedeljskih maš," je dodal.

"Med etično spornimi praksami gospodarstva, na katere vseskozi opozarja javnost, je prekarno delo. Menedžer je tu vedno pod dvema udaroma. Na eni strani se zahteva, do podjetja, ki ga vodi neki dobiček, neke finančne učinke, pa naj bo to banka, naj bo to delničar in tako naprej, na drugi strani pa zlasti civilna iniciativa zelo poudarja ta etični vidik poslovanja. In eno in drugo nista, se ne kompenzirata, se pravi, ne moreš slabih rezultatov podpirati z visokimi etičnimi ravnanji in ne moreš z etičnimi ravnanji, tudi visokimi, prikrivati slabih rezultatov. Plavanje med temi dvema, Scilo in Karibdo, ni enostavno, in to neko večno bojevanje menedžerja z okoljem," je o tem, kako lahko dober menedžer z visokim občutkom za poslovno etiko dopušča prekarno delo v svojem podjetju ali pa recimo pri podjetjih, s katerimi sodeluje, še pojasnil nekdanji direktor Banke Koper.

