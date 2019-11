Sibil Svilan je dolgoletni direktor SID banke, predtem (2002–2004) je bil državni sekretar na ministrstvu za finance. Govoril je na dogodku v Ljubljani, ki ga pripravljata omenjena banka in časopis Finance. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Sibil Svilan je v svojem nagovoru na dogodku Stičišče znanja izpostavil številne smernice v sodobnem svetu, ki bodo vplivali tako na gospodarsko kot politično prihodnost.

Poplava informacij, tehnološki napredek, strukturne spremembe v svetovni trgovini, propadanje multilateralizma, spremembe na trgu dela, v okolju in v politiki centralnih bank so le nekatere od njih. "Akumulacije različnih negotovosti so pripeljale do tega, da je stanje drugačno kot pred leti," je poudaril.

ECB je za Evropo (in Slovenijo) pomembna ustanova. En sam stavek njenega predsednika je pred leti ustavil negotovost v evrskem območju in ga vrnil na pot rasti. Kako se bo izkazala naslednica na čelu institucije? Foto: Reuters

Pri tem ne gre za cikle, ampak za strukturne spremembe, nekateri menijo, da celo za kolizijo vrednot in civilizacij, je poudaril Svilan. "To pa zahteva drugačno obliko delovanja," je spomnil in dodal, da bodo te spremembe še posebej močno prizadele manjše države.

"Zato skuša SID banka s svojimi finančnimi instrumenti in svetovanjem omogočiti lažje odločanje in ponuditi več možnosti za upravljanje tveganj. Da lahko financirate in zavarujete svoje posle doma in v tujini. Hkrati vas spodbujamo, da spreminjate svoje poslovne modele," je navzočim predstavnikom podjetij sporočil Svilan.

Kaj za Evropo in svet pomeni Lagardova

Na konferenci so se med drugim spraševali, kako bo pod novo predsednico Christine Lagarde delovala Evropska centralna banka (ECB). Generalni direktor podjetja Re-Define Sony Kapoor je menil, da je bilo v času padanja obrestnih mer soglasje med politiko in centralnimi bankami enostavno. Ko pa banke nehajo ustvarjati pogoje, ki jih želijo politiki, njihova neodvisnost postane bolj vprašljiva.

Tudi odnos med Lagardovo in novo predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen bo težji, kot je bil v prejšnji zasedbi. A če bosta imeli instituciji približno enako vizijo, bo šlo, je prepričan govornik.

Ob tem je opozoril, da prihaja nov finančni šok oz. ohlajanje gospodarstva, hkrati pa imamo občutno manj prostora za proticiklične politike. Prav tako je ogrožena politična sredina, ki bi lahko sprejemala zdrave nacionalne odločitve, težavnejša pa bo tudi koordinacija na svetovni ravni.

Nekdanji glavni ekonomist in član izvršnega odbora ECB-ja Otmar Issing je medtem menil, da moramo Lagardovi "dati priložnost". Medtem ko je njenemu predhodniku Mariu Draghiju pripisal "skoraj nemško disciplino", bo Lagardova s svojo očarljivostjo verjetno predstavljala dobrodošlo spremembo v svetu banke, je dejal. Izrazil pa je upanje, da ECB ne bo korakal po nareku finančnih trgov kot doslej.