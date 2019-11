SDH namerava sklicati skupščino družbe, na kateri bodo poskušali izvedeti, kaj se skriva v ozadju sporazumne zamenjave zelo uspešne Petrolove uprave. Foto: BoBo

Kot so v SDH-ju zapisali na svoji spletni strani, ocenjujejo, da dodatno pojasnilo nadzornikov Petrola, ki so ga ti v sredo posredovali prek spletnih strani Ljubljanske borze, delničarjem družbe ne razkriva dovolj podatkov o okoliščinah predčasnega prenehanja mandatov.

Zato namerava SDH do konca tega tedna ob upoštevanju zakonsko določene delničarjeve pravice do obveščenosti zahtevati sklic skupščine Petrola, če je ne bosta uprava ali nadzorni svet družbe sklicala že sama. Na skupščini bi se delničarji seznanili s podrobnejšo informacijo glede zadeve.

Nadzorni svet Petrola je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil, da namerava glede na zahteve delničarjev po dodatnih pojasnilih razlogov za sporazumno predčasno prenehanje mandatov članov uprave na prvo redno sejo nadzornega sveta, ki bo prihodnji četrtek, uvrstiti točko, pod katero bi obravnavali sklic skupščine delničarjev. Namen je seznanitev skupščine oziroma delničarjev s temi razlogi in z namenom njihove obravnave.

Ozadje zamenjave zastrto s tančico skrivnosti

Vlada je 25. oktobra, dan po sporazumnem odstopu predsednika uprave Tomaža Berločnika ter članov uprave Roka Vodnika in Igorja Stebrnaka, na dopisni seji od SDH-ja zahtevala pojasnila glede zamenjave uprave te po prihodkih največje slovenske družbe. Nadzorniki in nekdanja uprava podrobnosti namreč niso navedli, zato so se začela pojavljati ugibanja o ozadju zamenjave.

Uradni razlog za odhod uprave, kot ga je javnosti predstavila prva nadzornica družbe Nada Drobne Popovič, so razhajanja glede izpolnjevanja strategije družbe. Foto: BoBo

SDH je za dodatne informacije zaprosil nadzorni svet Petrola. Ta je v sredo odgovoril z objavo na spletni strani Ljubljanske borze, v kateri je ponovil, da je bil razlog za sporazumno prenehanje mandata razhajanje med nadzornim svetom in upravo glede izvajanja strategije družbe, podrobnosti pa ni razkril.

Vajeti prevzela Nada Drobne Popovič

Nekdanja uprava je sicer dala soglasje za objavo sporazumov o prenehanju mandatov, ne pa tudi za razkritje okoliščin, v katerih so sporazume sklenili. Nadzorni svet je ocenil, da le z objavo sporazumov, ne pa tudi okoliščin, zainteresirana javnost ne bi bila celovito obveščena. Poleg tega so sporazumi opredeljeni kot poslovna skrivnost, zato bi bilo njihovo razkritje kršitev obveznosti, so navedli.

Sporazum o odhodu uprave je sklenil nadzorni svet pod vodstvom Nade Drobne Popovič. Ta je nato začasno prevzela vodenje uprave, nadzorniki so v upravo imenovali tudi direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković, v upravi pa je ostala delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Država ima v Petrolu neposredno in posredno nekaj manj kot tretjinski delež in je največja lastnica družbe.