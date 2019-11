Foto: EPA

"Banka Slovenije je vsoto posojil nad priporočenimi merili ocenila na približno četrtino vseh, nekako 250 milijonov evrov. Menimo, da bi bil vpliv na rast zasebne porabe manjši, saj vsa potrošniška posojila po naših podatkih niso namenjena dobrinam, statistično zajetim v ta agregat. Poleg tega bi se del gospodinjstev odločil oz. bil kreditno sposoben tudi za najem posojil po novih pogojih," so za Slovensko tiskovo agencijo dejali v Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Banke morajo od novembra pri kreditiranju prebivalstva upoštevati nove minimalne standarde, ki jih je postavila Banka Slovenije. Pri potrošniških posojilih je omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Nova pravila so razburila del javnosti.

Zadnje davčne spremembe bodo na to potrošnjo vplivale pozitivno, tako da s tega vidika ni razloga za spremembo jesenske napovedi zasebne potrošnje, Umar

Da bo imel ukrep med drugim negativne posledice na porabo in posledično na gospodarsko rast, so opozorili v združenju bank in v trgovinski zbornici. Ukrep so po drugi strani podprli v Zvezi potrošnikov Slovenije.

V razpravo je posegel tudi premier Marjan Šarec, ki je pozval, da na sestanku, sklicanem 15. novembra, "še enkrat premislijo in najdejo boljšo rešitev, ki bo po eni strani delovala v blagor vseh ljudi in hkrati zagotavljala finančno stabilnost". Na tem sestanku naj bi se soočili tako predstavniki finančnega in gospodarskega ministrstva, Umarja, Banke Slovenije in združenja bank, zveze potrošnikov ter gospodarske in trgovinske zbornice. K dialogu pri sprejemanju sistemskih rešitev je pozval tudi prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak.