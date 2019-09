Vodstvo Adrie Airways išče sredstva, lastniki pa upajo na pomoč države. Foto: BoBo

Vodstvo Adrie išče rešitve, njeni lastniki pa upajo na pomoč države. Vlada odločitve še ni sprejela, v prihodnjih dneh je pričakovati sestanek pristojnih.

V ponedeljek bo Adria letela v Frankfurt, München, Bruselj, Zürich in na Dunaj. Pri vseh petih destinacijah bo izvedla tudi povratni polet. Letela bo tudi iz Ljubljane v Tirano. Kot so v petek zapisali pri Adrii, nadaljujejo aktivne pogovore s potencialnimi novimi lastniki in glavnimi upniki ter ostajajo predani pri doseganju pozitivne rešitve za vse.

Potnikom še naprej svetujejo, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov polet. Če je to Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Opolnoči naj bi Adrii poteklo tudi članstvo v mednarodnem združenju IATA. Ali ji je članarino uspelo poravnati, še ni znano.

Vodstvo išče sredstva

Vodstvo družbe še naprej išče sredstva, da bi Adrio ubranili pred stečajem in izgubo operativne licence, medtem ko lastniki – nemški finančni sklad 4K – upajo na pomoč države. Še vedno čakajo na odločitev vlade, ali bo družbi namenila štiri milijone evrov pomoči, s katerimi bi po njihovih ocenah lahko nadaljevali letenje, drugače naj bi družbo poslali v stečaj.

Pomoči v taki obliki sicer skoraj gotovo ne bo. To je med drugim poudaril tudi premier Marjan Šarec, gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je navedel, da Adria pod obstoječim lastnikom ne bo dobila niti evra pomoči.

V naslednjih dneh bi bilo sicer pričakovati sestanek pristojnih na temo mogočih rešitev za Adrio. Kot so pojasnili v kabinetu predsednika vlade, Šarec ves čas aktivno spremlja dogajanje, po vrnitvi iz New Yorka pa bo sprejel nadaljnje odločitve.

Agencija za civilno letalstvo je v sredo dala Adrii še teden dni časa za potrjen finančni načrt, sicer ji bo odvzela licenco za letenje. Foto: BoBo

Odločitev v ponedeljek?

Na gospodarskem in infrastrukturnem ministrstvu informacij o terminu morebitnega sestanka trenutno še nimajo. Po neuradnih informacijah Financ naj bi se na gospodarskem ministrstvu glede Adrie odločili v ponedeljek.

Po neuradnih informacijah naj bi pri reševanju letalskega prevoznika sodelovala tudi Družba za upravljanje terjatev bank, kjer so sicer poudarili, da jih je ministrstvo za gospodarstvo kot specialista za prestrukturiranje družb pozvalo k preučitvi finančnega stanja družbe Adria Airways.

Ena od možnosti naj bi bila po pisanju Financ tudi ustanovitev nove državne letalske družbe. Po neuradnih informacijah Dela je gospodarsko ministrstvo k iskanju rešitev za Adrio in ohranjanje povezljivosti Slovenije pozvalo tudi Slovenski državni holding. Omenja se tudi, da bi finančno pomoč za Adrio prispevala SID banka.

Čas se izteka

Agencija za civilno letalstvo je v sredo dala Adrii še teden dni, da predloži potrjen finančni načrt prestrukturiranja, sicer ji bo odvzela licenco za letenje.