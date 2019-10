Mlekarna Celeia je bila lani po petih uspešnih letih edina med večjimi slovenskimi mlekarnami, ki je poslovala z rdečimi številkami. Foto: BoBo

V zadnjih letih mlekarna ni bila najuspešnejša v prilagajanju razmeram na trgu, zato so se odločili povečati produktivnost, na katero vpliva tudi število zaposlenih, so pojasnili v Mlekarni Celeia, ki je sicer v lasti 17 kmetijskih zadrug.

"Povečanje produktivnosti je ena od pomembnih točk prilagajanja, na katero vplivajo procesi dela, širina in globina asortimana ter seveda tudi število zaposlenih. Zato v tej fazi pripravljamo projekte v povezavi z vsemi naštetimi točkami," so dejali v mlekarni.

Dodali so še, da sta njihov strateški cilj rast v porabi visokokakovostnega slovenskega mleka s povečanjem proizvodnje obstoječih izdelkov in polizdelkov, ki imajo dolgoletno tradicijo in ugled, ter dodajanje palete izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

Za rdeče številke kriva sir in sirotka

Mlekarna Celeia naj bi tako letos zmanjšala proizvodnjo sirov, saj je ponovno pridelala izgubo, ki so jo v podjetju v preteklosti pokrivali predvsem z ekonomsko ceno precej bolj donosno proizvodnjo jogurtov. Družba pa potrebuje novo sirarno, saj je oprema, ki jo imajo, zelo stara in ne omogoča izdelave posebnih sirov, pa tudi zato, ker je Mlekarna Celeia edini večji pridelovalec sirov v Sloveniji.

Mlekarna Celeia je lani ustvarila 61 milijonov evrov prihodkov, kar je dva odstotka več kot leto prej. Lanska izguba je znašala približno 270.000 evrov, potem ko je imela mlekarna leta 2017 za pol milijona evrov dobička. Kot je marca letos ob predstavitvi lanskega poslovanja povedal takratni direktor mlekarne Marjan Jakob, sta vzrok za izgubo slabša prodaja sirotke na evropskem trgu in nižja cena sira.

Zaradi nižje prodaje sirotke so tako imeli lani izpad prihodkov za 600.000 evrov, zaradi nizkih cen sira pa so bili prihodki nižji za 900.000 evrov. Mlekarna Celeia je bila lani po petih uspešnih letih edina med večjimi slovenskimi mlekarnami, ki je poslovala z rdečimi številkami.