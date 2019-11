Foto: BoBo

Ne le to, če imaš otroke, si jih najverjetneje poslala na cepljenje in če poznaš kakšne starše, ki svojih otrok ne želijo cepiti, jih zagotovo ogovarjaš s svojimi prijatelji, ki tako kot ti radi poudarjajo svojo intelektualno superiornost.

Drugim pometati prag je seveda nadvse zabavno, ampak ob tem ne smeš nikoli pozabiti na svojega. Verjetno ne veš, kdaj si se nazadnje cepila, ali je čas za obnovitveni odmerek cepiva proti tetanusu, kaj šele da je čas za cepljenje proti klopnemu meningitisu.

Brez skrbi. Nisem jaz ta, ki te bo gnal, da se cepi proti smrtno nevarnim boleznim, ki ogrožajo samo tebe. To naj dela tvoja mama. Jaz želim samo preprečiti, da pred prijatelji izpadeš kot idiot, ko boš naslednjič jamrala o neumnosti tistih, ki se ne cepijo.

Za gripo bo samo v Sloveniji to sezono zbolelo 200 tisoč ljudi. Ubila bo zajetno količino ljudi, proizvedla nemalo gospodarske škode, predvsem pa zagrenila življenje vsem, ki hodijo v službo – tudi tebi. Tako kot od otrok pričakujemo, da v vrtce in šole ne prinašajo bolezni, ki se jih da preprečiti s cepivom, jaz pričakujem, da ti v službe in na javni prevoz ne prinašaš gripe.

V Sloveniji imamo načeloma kar fino zdravstvo. Cepljenje proti gripi stane pičlih 14 evrov, če si kronična bolnica pa okroglih nič. Naročati se ni treba, samo pojaviš se pri svojem osebnem zdravniku ali v eni od ambulant za cepljenje NIJZ. Če si delodajalka, razmisli o tem, da vse svoje zaposlene napotiš na cepljenje, ki stane manj in hkrati viša produktivnost bolj od novoletne zabave. Ne glede na svoj socialni status ne bodi idiot – proti gripi se lahko cepiš že jutri zjutraj.