Dejstva so ta: vladna formula zmanjšuje zasebnim šolam javni denar za petino, to zagotovo ni bil namen ustavnega sodišča, na to opozarjajo vladni in državnozborski pravniki, pa tudi drugi.

Slovenija financira zasebne šole nadpovprečno visoko v Evropi, Evropsko sodišče za človekove pravice prepušča posamezni državi delež financiranja zasebnih šol – zato tu ni enotne prakse na stari celini. Da imamo posamezniki in politiki različne ideološke in konceptualne poglede na razvoj zasebnega šolstva – je logično.

Ali je tudi politično modro – da vladna koalicija pod krinko branjenja javne šole razširja gnev in sovraštvo med ljudmi ter sprejema odločitve pod senco neustavnosti? Vladne stranke LMŠ, SMC, DESUS in SAB so včeraj skušale s kompromisnim predlogom umiriti žogico. Neuspešno.

Socialni demokrati se zdaj na krilih etapne zmage razglašajo za branika javnega šolstva. A to ne bo dovolj. Ljudje bodo v javno šolo verjeli, le dokler bo kakovostna in bo odgovarjala na zahteve časa in ji bo država namenila več denarja.

Mimogrede: Slovenija je na področju javnih izdatkov za šolstvo dosegla rekord: spada na vrh držav – ki so najbolj radikalno znižale delež BDP-ja za izobraževanje v tem desetletju. To čivkajo že vrabci. A žal, ne dovolj glasno, da bi jih branilci javne šole slišali in uslišali. Kdo torej ogroža javno šolo? To pa ni več vprašanje za vedeževalko!