Matija Stepišnik. Foto: BoBo

Zaradi sodne razveljavitve referenduma o železniški progi je Cerar sestopil kot predsednik vlade, razvpita maketa pa je le eden izmed repov zgodbe, ki se vleče v aktualni mandat, ko je SMC že bistveno skrčena politična sila, Cerar pa "le" še zunanji minister.

Zgodba z vse bolj obremenilnimi sumi korupcije, lažiranega posla je točka, ki bi lahko odnesla ministra za okolje Jureta Lebna, v tem mandatu prepoznanega za najbolj hiperaktivnega v Šarčevem ministrskem zboru in v perspektivi morda celo pretendenta za vodenje stranke. Leben je še na položaju. Tudi Marjan Šarec ga je po Cerarjevi zadnji intervenciji, da bodo politično odgovornost merili po policijski preiskavi, pokril.

V nasprotju z Markom Bandellijem, ko prvi mož vlade ni bil dojemljiv za ocene Alenke Bratušek, Šarec tokrat zaupa Cerarju. Kar pomeni, da je afero maketa za zdaj naložil v svoj politični nahrbtnik. Možnost dodatnih eksplozij pred evropskimi volitvami je zelo verjetna, kar bo seveda tudi Šarčeva težava. Medenih tednov je bilo v zadnjih 14 dneh v koaliciji sicer nepreklicno konec, zdaj se stopnjujejo tudi znotrajkoalicijske bitke, Alenka Bratušek proti Lebnu in SMC-ju, Karl Erjavec proti Andreji Katič in SD-ju in tako dalje.

SMC, zvezda volitev 2014, ko se je od nič povzpel do izjemne volilne zmage, je danes v pomembni meri razbit. Zgodba je Cerarju ušla celo tako daleč, da je danes edini, ki bi še sestavljal levoliberalni trojček, od SMC-ja se je vmes distancirala celo komisarka Violeta Bulc. Čeprav ji je Cerar omogočil visoko rangirano službo v Bruslju.

Veliko dezorientacijo vodje SMC-ja ilustrira celo zadnji diplomatski obisk pri nas, ko je Cerar gostil britanskega kolega Hunta. Ta je Slovenijo razglasil za nekdanje sovjetske vazale. Minister Cerar pa nič.

No, s tridnevno zamudo se je po zgražanju celo britanskih medijev nato le oglasil, rekoč, da bo ob naslednjem srečanju Hunta podučil o zgodovini. Ja, dobro jutro. Vse več je zato stav, da bo od načelne, etične politike, s katero je SMC prišel na politično prizorišče, ostala maketa kot spomenik njegovega zatona.