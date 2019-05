Igor Vidmar. Foto: MMC RTV SLO

Slavje naših zmagovalcev pa je bilo spričo porazno nizke udeležbe, groteska, tako kot sodelovanje odhajajoče Velike Britanije.

Tako je to v deficitarno demokratični Evropi: prvak doslej vladajoče Evropske ljudske stranke Weber se je v Zagrebu pridušal, da se bo boril proti nacionalistom in populistom. Nato pa pesem nacionalista Thompsona. Bilo je nevede, a značilno za razmerje med desno sredino in nacionalisti.

Kajti evropska, posebej nemška desna sredina ni izgubila zato, ker se je borila proti populistom, ampak ker jim je botrovala in se jim približala. A uničenja Evrope (še) ne bo. Vzpon nacional-populistov je nevtraliziral uspeh liberalcev in zelenih.

A tudi reform ne bo. Večinska levo-desno-liberalna sredina jih ne omogoča. Nadaljevalo bi se lahko razpadanje Evrope, na sever in jug, vzhod in zahod, toliko bolj, če bo nasproti neliberalno demokratičnim nacionalistom še naprej stal nedemokratični neoliberalizem Bruslja in Evropske centralne banke pod taktirko Evropske ljudske stranke.

Takšna Evropa se je spravila tudi na Slovenijo, ne le na Grčijo. Leta 2013 nas je nedemokratično stisnila za vrat in nam, z domačo pomočjo, avtoritarno vsilila presežno dokapitalizacijo bank. In čeprav smo se za to sami zadolžili, je Evropa zahtevala še privatizacijo. Prava doktrina šoka.

Sledila je tatinska, poniževalna razprodaja, npr. z 800 milijoni dokapitalizirane NKBM za 250 milijonov, pa Helios itd. In to se še naprej dogaja, a je Šarec vseeno evro-zmagovalec! Bravo mi. Pa je strokovnjak jasno povedal: Pri nas prodaja Telekoma ali Abanke lahko zelo vpliva na preživetje države.

Pomembna tema? Očitno ne. Na predvolilnih soočenjih je ni bilo. In so spet zmagali, sredinci, gospodje in tovarišice. Spet bodo delali za Slovenijo, enako uspešno kot doslej in kot sta Potočnik in Bulčeva. Fiat Europa, pereat Slovenija.