90 sodelujočih, ki raziskujejo resnične izzive. Foto: Janez Klenovšek

Izbrali jih bodo na oblikovalskih maratonih. Prvi se je začel včeraj v Moderni galeriji.

Na prvem oblikovalskem maratonu oziroma designatonu 90 sodelujočih, ki so jih izbrali prek odprtega poziva, raziskuje resnične izzive, ki jih je začrtala kuratorska ekipa bienala v sodelovanju s partnerskimi institucijami. Šest projektov, izdelanih do faze prototipa, ki se bodo na prvem designatonu izkazali kot najboljši, bo prejelo sredstva za nadaljnji razvoj v okviru drugega oblikovalskega maratona, ki bo julija v Ljubljani. Končni projekti bodo predstavljeni v sodelujočih ustanovah.

Znanost, akademski svet, mediji in novinarstvo - štirje stebri resnice

Osrednja tema letošnjega bienala oblikovanja, ki bo potekal pod naslovom Skupno znanje, je kriza na področju informacij. Znanost, akademski svet, mediji in novinarstvo že vse od razsvetljenstva veljajo za štiri stebre resnice. V času širjenja dezinformacij, lažnih novic, postresnic in alternativnih dejstev pa bi te iste institucije prav lahko po krivem označili tudi za stebre prevare. Ne smemo namreč pozabiti, da je eno najpomembnejših vprašanj krize informacij prav vprašanje "resnice" in zanesljivih dejstev. Bistvo problema ni toliko v zmožnosti prepričati ljudi, da verjamejo v "napačno" stvar, kot je v zmožnosti prepričati ljudi, da dvomijo o "pravi" stvari. In to pomeni, da so zamajani temelji teh institucij, piše na spletni strani BIO 26.

Končni projekti bodo predstavljeni v sodelujočih ustanovah. Foto: Janez Klenovšek

Botanični vrt in dom za ostarele

K sodelovanju pa so poleg knjižnice, muzeja, univerze in medijske hiša povabili še botanični vrt s semensko banko in dom starejših občanov, saj menijo, da sta tudi ti dve instituciji stebra resnice in znanja v naši družbi - botanični vrt s svojim neprecenljivim poznavanjem rastlin, semen in narave, dom za ostarele pa s svojimi zelo izkušenimi prebivalci, ki lahko delijo svoje življenjske zgodbe in znanje.

Od Starih struktur do Akademije za življenje

Prva skupina se posveča izzivu Stare strukture, nove funkcije, ki ga postavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v Ljubljani, druga izzivu Pomembna spletna/nespletna izkušnja, ki ga postavlja MG+MSUM, in tretja izzivu K novi ergonomiji učenja, ki ga postavlja Univerza v Ljubljani. Četrta skupina se bo ukvarjala z izzivom Kredibilnost medijev in njihovo nelagodje, ki ga postavlja časopisna hiša Delo, peta z izzivom Povezovanje rastlin in ljudi, ki ga postavlja ljubljanski Botanični vrt, in šesta z izzivom Akademija za življenje, ki ga postavlja Center aktivnosti Fužine.

Designaton bo tudi priložnost za srečanje in pogovor s člani žirije BIO 26, ki jo sestavljajo direktor londonskega Muzeja oblikovanja Deyan Sudjic, profesorica filozofije in umetnosti ter mentorica na področju raziskav na londonskem Royal College of Art Johnny Golding, kustosinja v Muzeju oblikovanja Vitra v nemškem Weilu na Renu Amelie Klein, kustosinja v MAO Maja Vardjan ter ekonomist Aleš Pustovrh.

Bienale oblikovanja bo potekal med 14. novembrom in 9. februarjem. Kustos bienala je avstrijski kulturni producent Thomas Geisler, njegova pomočnica je kustosinja, oblikovalka in novinarka Aline Lara Rezende.