Zaradi niza nesreč so oblasti naročile takojšnje zaprtje vseh steklenih atrakcij v Hebeju, slikoviti gorati pokrajini na severu dežele. Brez pretiranih medijskih objav na to temo so v zadnjem letu zaprli 32 steklenih mostov, prehodov in razglednih ploščadi. Vzrok naj bi bili "varnostni razlogi", kot je poročala državna televizija CCTV.

V parku Hongjagu v severovzhodni pokrajini Hebej so pred manj kot dvema letoma odprli najdaljši viseči most s stekleno podlago na svetu. Zgrajen je iz 1.077 štiri centimetre debelih steklenih plošč, njegova nosilnost pa je 2.000 ljudi. Nanj so jih naenkrat sicer spustili le 600. Foto: Reuters

Med turističnimi znamenitostmi, do katerih obiskovalci nimajo več dostopa, je tudi stekleni most Hongjagu, ki je do prd kratkim držal rekord najdaljšega (ne pa tudi najvišjega) steklenega mosta na svetu. 488 metrov dolga struktura, ki se razteza čez prepad med dvema pečinama, je bila izdelana iz več kot tisoč steklenih panelov.

V Hebeju je tudi gorski prehod v Vzhodnem Tajhangu, ki je (bil) še posebej slaven zato, ker je namerno strašil obiskovalce – stekleno dno je dobilo učinek zdrobljenosti v trenutku, ko je človek stopil nanj.

Ljudje tudi umirali

Odločitev za zaprtje mostov so sprejeli po nizu nesreč, med katerimi sta bili vsaj dve taki s smrtnim izidom. Podobni incidenti nastajajo tudi drugje po Kitajskem: v provinci Guangši je steklen tobogan po nalivu postal smrtonosna instalacija: možak, ki se je spustil po njem, je ob strani padel čez rob in umrl zaradi poškodb glave. Šest drugih ljudi je bilo pri tem ranjenih. Obstajajo tudi poročila o turistih, ki so jih na steklenih mostovih poškodovali delci padajočih skal.

Oblasti so pred odprtjem prehoda v Žangjiajiu organizirale ogromno kampanjo, da bi pokazale, kako trden in varen je. Med drugim so ljudi pozivali, naj skušajo konstrukcijo razbiti z macolo. Foto: Reuters

Prevelike obremenitve

V avgustu 2016 so Kitajci z ogromnim spektaklom odprli najvišji in najdaljši prehod s steklenim dnom; povezoval je dve pečini v osrednji provinci Hunan, natančneje v gorovju Žangjiajie, ki je med drugim navdihnilo vizualno podobo filma Avatar. Struktura, ki je bila dolga 430 metrov in sestavljena iz 99 steklenih plošč, je bila odprta pičlih 13 dni, preden so jo zaprli zaradi "nujnih nadgradenj". V praksi je to pomenilo, da prehod ni prenesel teže vseh obiskovalcev – mišljen je bil za do osem tisoč ljudi na dan, v resnici pa se je nanj zgrnilo desetkrat toliko ljudi.

Vse skupaj je bilo nerodno tudi zato, ker so oblasti pred odprtjem organizirale ogromno kampanjo, da bi pokazale, kako trden in varen je prehod. Med drugim so ljudi pozivali, naj skušajo konstrukcijo razbiti z macolo, čezenj vozili avto in podobno.

Kitajska oblast je zdaj vzdrževalce pozvala, naj izvedejo varnostne preglede vseh steklenih struktur. To bi se lahko izkazalo za praktično neobvladljivo nalogo, saj je na Kitajskem 2.300 steklenih mostov, kar niti ne vključuje različnih drsalnic in prehodov.

Most v provinci Hunan, ki je leta 2016 sprožil kitajsko norijo za steklenimi atrakcijami. Foto: Reuters

Na družbenem omrežju Weibo so številni uporabniki izrazili zadovoljstvo nad zaprtji, češ da je bil "skrajni čas, da se je kdo spopadel z varnostnimi tveganji". Kritizirali so tudi ogromno število tovrstnih struktur, ki so bile zgrajene v zadnjih letih. "V resnici ne razumem, zakaj sploh toliko steklenih mostov. Samo zapravljanje denarja," je bil eden izmed komentarjev.