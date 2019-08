/.../ če je obstajala možnost, da zameglijo varnost svojih naložb, so jo. Iznašli so stotine novih produktov, ki so vsi temeljili na spekulacijah. Te se niso nikoli obrnile v njihovo škodo. Če je kdo izgubil, je bila to stranka. In ne glede na to, kako dobro ali slabo so banke poslovale, so si direktorji vedno izplačevali bajne plače, dodatke, božičnice in nagrade.

Igor Karlovšek je slovenski pisatelj, scenarist in odvetnik. Je avtor več romanov, filmskih scenarijev in radijskih iger. Foto: BoBo

Zgornji citat je iz romana Sodišče, ki je pri založbi Miš izšel spomladi. Pri založbi ga opisujejo kot roman o slovenski tranzicijski in posttranzicijski stvarnosti.