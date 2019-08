Marmorni oltar je izdelal slavni italijanski kipar Francesco Robba. Foto: MMC RTV SLO

Obnova obsega ureditev temeljev, pročelja, celotnega ostrešja, zvonika in kritine. Občina Vransko je sicer za obnovo cerkev sv. Mihaela, ki sodi med najstarejše sakralne objekte v spodnji Savinjski dolini, med letoma 2013 in 2017 že namenila 60.000 evrov.

Župnijska cerkev je bilo skozi stoletja večkrat predelana, zaradi tega je bila statika pomanjkljiva in je obstajala velika nevarnost, da se poruši. Zato so pri obnovi leta 2016 temeljito poskrbeli za statiko in utrditev zunanjih zidov, pozidali so tudi nov venec ter v celoti menjali vse leseno ostrešje in z železnimi vrati povezali stavbo.

Stavbi, ki je najpomembnejši kulturni spomenik na Vranskem, so skozi stoletja dodali obe stranski ladji, tri kapele in leta 1860 današnjo zakristijo. V cerkveni notranjosti je posebna znamenitost marmornati oltar sv. Antona iz okoli leta 1720, ki ga je izdelal slavni italijanski kipar Francesco Robba. Avtor slike sv. Antona na platnu pa je baročni slikar Janez Potočnik.

Vrednost del je ocenjena na skoraj 500.000 evrov.