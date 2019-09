Poleg muzejev iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije in Poljske je posebno nalepko, s katero bo lahko promoviral svojo dobro dostopnost za osebe z oviranostjo, dobil tudi Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana.

Triletni projekt in priznanje je piranskemu muzeju prineslo 200.000 evrov. Foto: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

Nosilec projekta Srednjeevropska iniciativa je za triletni projekt, ki se izteka ta mesec, namenila 2,5 milijona evrov evropskih sredstev.

"Šesterico muzejev, ki sodijo med male in srednje muzeje, smo izbrali, ker nimajo enakih možnosti za financiranje in promocijo kot veliki, nacionalni muzeji. Želimo, da bi ljudje lahko odkrivali tudi manj znano, tako rekoč skrito kulturno dediščino," je poudarila vodja projekta Come-In (Vstopi!) Anna Marconato.

Šesterico muzejev, ki sodijo med male in srednje muzeje, smo izbrali, ker nimajo enakih možnosti za financiranje in promocijo kot veliki, nacionalni muzeji. Želimo, da bi ljudje lahko odkrivali tudi manj znano, tako rekoč skrito kulturno dediščino. Anna Marconato

Marie Denninghaus, predstavnica evropskega foruma, ki združuje organizacije s področja različnih vrst oviranosti ljudi, je poudarila zelo pomemben vidik projekta.

"Ker na tem področju ni enotne evropske politike, je to pomemben korak na poti promocije in zavzemanja za skupno evropsko politiko in morda tudi zakonodajo, ki bi omogočila večjo dostopnost do kulturnih in drugih dobrin osebam z oviranostjo," je prepričana Denninghausova.

Med dobitniki priznanja je tudi Pomorski muzej iz Pirana. Triletni projekt in priznanje mu je prineslo 200.000 evrov, ki so omogočili, da lahko zdaj osebe z različnimi vrstami oviranosti resnično uživajo v kulturni dediščini.

"S tem projektom smo dodali nekaj ključnih pripomočkov, za slepe in slabovidne, naglušne in gluhe, postavili smo indukcijsko zanko in veliko taktilnih predmetov ter napise v Braillovi pisavi," je nove pridobitve opisal direktor muzeja Franco Juri.

V Pomorskem muzeju v Piranu upajo, da jim bo uspelo pridobiti še kak podoben projekt, s katerim bi še dodatno izboljšali dostopnost svoje kulturne dediščine ljudem z različnimi vrstami oviranosti.