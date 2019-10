Dvorec Turnišče s parkom je spomenik državnega pomena. Foto: BoBo

Ptujska občina je leta 2013 s sklenitvijo neodplačnega prenosa od države v last dobila grad Turnišče s parkom, a objekt še naprej propada. S prevzemom lastništva se je občina še v času župana Štefana Čelana zavezala, da bo izdelala ekspertizo, s katero bi preverila možnosti za optimalno rabo tega spomenika državnega pomena in za njegovo dostopnost javnosti.

To je bila podlaga za pripravo idejnega projekta, izdelavo konservatorskega načrta kot dela projektne dokumentacije za pridobitev kulturno-varstvenega soglasja za obnovo in oživitev spomenika v naslednjih desetih letih. Leta 2016 so naročili izdelavo konservatorskega načrta, ki so ga prejeli leto pozneje, lani pa ga je potrdila mariborska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

S pogodbo se je ptujska občina zavezala, da bo nepremičnine po obnovi namenila dejavnostim s področja kulture in dediščine, izobraževanja, razvoja in raziskav, podjetništva, turizma in rekreacije, hortikulture in varovanju narave, trženja ter promocije izdelkov lokalnega okolja v skladu s programom, in da bo najmanj enkrat letno poročala o uporabi nepremičnin in terminskem načrtu obnove.

Park Turnišče

Mestnega svetnika Andreja Čuša je nedavno zanimalo, če se je v zadnjem letu za kompleks zanimal kakšen investitor in ali bi bil v primeru prodaje kompleks še vedno na voljo javnosti. Na občini so na njegovo vprašanje odgovorili, da jim z državo sklenjena pogodba onemogoča prodajo pred letom 2023, da pa tudi sicer investitorja, ki bi se zanimal za objekt, trenutno ni.

Ob tem Nuška Gajšek priznava, da v zadnjem letu niso izvajali aktivnosti za ureditev kompleksa. Nedavno so si območje ogledali in ocenili, da bi investicija v obnovo presegla 15 milijonov evrov, česar ob vseh potrebah, ki so v mestu, iz javnih sredstev ne bodo mogli zagotoviti.

Po njeni oceni bodo glede na vse omejitve iz kulturno varstvenih pogojev tudi zelo težko našli investitorja, ki bi kompleks obnovil celovito. Da bi se izognili kritikam, so na občini predlagali, da si objekt ogledajo zainteresirani svetniki in javnost, saj bo tako predstava o stanju objekta bolj jasna in bodo lažje sprejeli skupno odločitev o usodi gradu.

Čuš je predlagal, da bi v parku Turnišče vsako leto organizirali nekaj prireditev, kot se je to v preteklosti že dogajalo, hkrati pa bi s tem poskrbeli vsaj za urejanje okolice. Na občini pravijo, da so vsi organizatorji prireditev dobrodošli ter vabljeni k organizaciji, a ob spoštovanju pogojev, ki jih poda občina, pa tudi kulturno-varstvenih pogojev, ki so zelo strogi, saj gre za kulturni spomenik državnega pomena.

Zadnja leta so v poletnem času v dvorcu organizirali gledališke predstave in razstave, a je bila organizacija otežena, saj je zaradi dotrajanosti objekta skoraj nemogoče zadostiti vsem pogojem ter zagotoviti varnost obiskovalcev prireditev.

"Sedanje stanje nam gotovo ni v ponos"

"Naslednje leto se izteče prvi del pogodbe, najverjetneje pa bom predlagala tudi razpravo o tem, da premoženje vrnemo državi, potem pa naj ta razmisli, ali bo obnovo financirala iz kulturnega evra ali kako drugače, saj nam sedanje stanje zagotovo ni v ponos. Objekt je namreč zdaj že nevaren, v njem praktično ni več tal, so le še goli zidovi brez oken in vrat," je še povedala županja, ki si ne more zamisliti, kdo od zasebnih vlagateljev bi sploh imel interes za vlaganje v dvorec.