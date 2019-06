Do zdaj je izkopanega oziroma raziskanega le deset odstotkov nekdanjega antičnega mesta, ki je ležalo na območju Ogleja. Foto: Archest

Mesto je namreč tedaj spadalo pod gospostvo Habsburžanov, zato so odpotovali v njihovo zbirko. Ob zaznamovanju 2.200. obletnice ustanovitve rimske predhodnice Ogleja, jih zdaj za priložnostno razstavo vračajo domov.

V arheološkem muzeju v Ogleju bodo v soboto odprli razstavo Čudoviti povratek – oglejski zakladi iz dunajskega Umetnostnozgodovinskega muzeja. Na ogled bodo postavili sto eksponatov iz dunajskega muzeja, ki so jih avstrijski arheologi na začetku 19. stoletja izkopali na območju tega italijanskega mesta z bogato zgodovino.

Razstavo, ki bo odprla do 20. oktobra, pripravljajo ob zaznamovanju 2.200. obletnice ustanovitve rimske Akvileje, ki se je razvilo v eno najpomembnejših mest rimskega cesarstva in eno najpomembnejših središč krščanstva. Poleg dunajskega Umetnostnozgodovinskega muzeja jo prirejata še Fundacija Aquileia, Muzeji Furlanije - Julijske krajine.

Oglej je na začetku 19. stoletja prišel pod gospostvo Habsburžanov. Avstrijski arheologi so na območju mesta našli pomembne najdbe, med drugim so leta 1902 odkrili izjemne mozaike oglejske bazilike.

Med pomembnejšimi eksponati, ki bodo ob tej priložnosti pripotovali v Oglej, je srebrna skodelica iz poznohelenističnega obdobja z alegoričnimi prizori, ki jo je leta 1816 v dar dobil cesar Franc I., bronasti križ iz 4. stoletja, novci in dragi kamni. Razstavljen bo tudi kipec orla iz 2. stoletja, ki je predstavljal moč rimskega cesarstva.

Ostanki foruma antične Akvileje. Foto: MMC/M. K.

"Zakladi se po dveh stoletjih vračajo na mesto, kjer so bili najdeni. Izmed 300 eksponatov iz Ogleja, ki jih hranimo v muzeju, smo za razstavo izbrali najbolje ohranjene. Čudovito je, da bodo ponovno predstavljeni v svojem originalnem kontekstu. To je idealen način, da proslavimo 2.200. obletnico ustanovitve mesta," pravi George Plattner.

To so bili pionirski časi arheologije

"Razstava nas bo popeljala v pionirske čase arheologije v Ogleju ob koncu 19. stoletja, v obdobje velikih najdb," pravi Cristiano Tiussi, direktor Fundacije Aquileia, ki skrbi za ohranjanje spomenikov in arheoloških najdišč v Ogleju. "Tedanja izkopavanja so postavila temelje za prve širše zastavljene raziskave avstrijskih arheologov, predvsem izkopavanja, ki so bila leta 1893 začeta okoli oglejske bazilike."