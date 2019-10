Identitete mučenika sicer ne poznajo, a brez dvoma je šlo za zelo pomembno osebnost, pravijo arheologi.

Napis je posvečen neznanemu mučeniku, čigar relikvije so hranili v kripti cerkve. Foto: EPA

Najdbo osvetljuje razstava, ki so jo tri leta po začetku izkopavanj pripravili v Muzeju Bibličnih dežel v Jeruzalemu. Predstavlja 1500 let staro bizantinsko cerkev v tem mestu na severovzhodu Izraela, ki je bogato okrašena z mozaiki, na katerih so upodobljeni listje, sadeži in ptice ter razni geometrijski elementi. Zidovi pa so bili prekriti s pisanimi freskami in grškimi zapisi.

Ostanke bizantinske cerkve so izkopavali kar tri leta. Čeprav identiteta mučenika, ki mu je posvečen v uvodu omenjeni zapis, še ni znana, pa o izjemnosti cerkvene zgradbe po besedah vodje izkopavanj Benjamina Storchana ni dvoma. Odkriti zapisi pa nakazujejo, da je šlo za zelo pomembno osebnost. "Cerkvena stavba se je razvijala od 6. stoletja naprej. Na dvorišču smo našli napis, ki cerkev posveča spominu na 'sijajnega mučenca', ki pa ni imenovan in še vedno ne vemo, za koga je šlo," pove arheolog.

Foto: EPA Foto: EPA Foto: EPA Foto: EPA

V cerkvi se je ohranila tudi kripta, ki je naj bi bila namenjena podzemni grobnici za posmrtne ostanke mučenika. Kot še pravi arheolog, so v Izraelu doslej odkrili zgolj nekaj cerkev, v katerih so bile kripte nepoškodovane. "Zdaj stojimo v kripti, najbolj svetem mestu cerkve, ki se nahaja pod oltarjem. V kripto se dostopa po dveh obokanih stopniščih, po katerih so romarji vstopali in izstopali, ne da bi ob tem motili liturgično obredjo," razlaga. "Takšna konstrukcija je zelo redka, le štiri primere cerkva s takšno kripto poznamo".

Cerkev se sicer razteza na 1.500 kvadratnih metrih, odlikujejo pa jo značilni bizantinski arhitekturni elementi, kot so narteks, dvorišče in atrij.

Izraelske oblasti so v projekt vložile okoli 1,8 milijona evrov.