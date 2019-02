Dela bodo potekala na območju od Zmajskega mosta proti Mesarskemu mostu. Foto: BoBo

Menjava strešne kritne poteka na delu od Zmajskega mosta proti Mesarskemu mostu. Celoten kompleks Plečnikovih tržnic so sicer obnavljali že v letih 1994 in 1995, vendar so bili betonski strešniki na arkadah še v dobrem stanju, zato menjava ni bila potrebna. Več kot 70 let po izgradnji kompleksa pa se je življenjska doba strešnikov iztekla, zato so se na občini odločili za zamenjavo. Kot so zapisali na občini, bodo poleg obnove ostrešja dela obsegala še izvedbo zaščite s strelovodi ter delno obnovo fasade. Prenova bo zahtevna zlasti na strani nad Ljubljanico.

Ob stebrih arkad bo med Mesarskim in Zmajskim mostom postavljena zapora, mimoidoče pa na občini prosijo za previdnost in upoštevanje opozorilnih tabel na širšem območju gradbišča. Občasno bo moten tudi dostop do javnih sanitarij pod Zmajskim mostom ter dovoz do tržnice.

Kot so sporočili z ljubljanske občine, bo prenova zahtevna zlasti na strani nad Ljubljanico. Foto: BoBo

Ker je Plečnikova tržnica arhitekturni spomenik državnega pomena, bo prenova potekala v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, so še poudarili na ljubljanski občini. Posebej oblikovane strešnike so izdelali v družbi Bramac, kjer so leta 2014 prejeli Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek betonskih kritin za prenovo treh zahtevnih cerkvenih streh. Vrednost del znaša približno 600.000 evrov, izvajalec pa je družba VG 5.

Plečnik je načrte za tržnico izdelal med letoma 1931 in 1939, izvedli pa so jih med 1940 in 1944. Stebrišče stoji na mestu nekdanjega obzidja, ki ga je zamenjal drevored ob Ljubljanici. Kompleks tržnice si je Plečnik zamislil kot monumentalno in zvezno oblikovan obrečni prostor, ki se razteza med Tromostovjem in Zmajskim mostom, šlo pa je za del večjega projekta za ureditev Vodnikovega trga z novo mestno hišo. Prvotni koncept stebrišč in proti vodi spuščajočih se teras je arhitekt zamenjal za močan rustikalni obrežni zid, ki sledi ukrivljeni liniji reke in na katerem stojijo prodajni paviljoni z ribarnico v kleti in prodajalnami na ravni trga. Zvezno potezo paviljonov prekinjata stebrni lopi in tempelj, na strani Vodnikovega in Pogačarjevega trga pa jo spremlja arkadno stebrišče. Niz stebrov spominja na Berninijevo stebrišče pred Cerkvijo sv. Petra v Vatikanu.