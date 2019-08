Policijske oblasti iz 29 držav so združile moči in tako so lani oktobra zagnali operacijo, v kateri so med drugim zasegli arheološke predmete, pohištvo, kovance, slike, glasbila in kipce.

Med zaseženimi pred,eti je veliko starodavnih kovancev. Foto: Europol

Španska civilna straža, Europol, Interpol in Svetovna carinska organizacija v preiskavo vključili na tisoče policistov in carinikov, ki so se posebej osredotočili na nezakonito spletno trgovino s kulturnimi dobrinami. Na terenu pa so se lotili preiskav dražbenih hiš, umetniških galerij, muzejev, pristanišč, letališč, mejnih prehodov in zasebnih bivališč, piše na spletni strani Europola.

Zaseženih je bilo tudi več kipcev. Foto: Europol

Večina zaseženega blaga je z evropskih tal

Velika večina zaseženih predmetov je iz evropskih držav, z izjemo 30 predmetov iz Kolumbije, Egipta, Iraka in Maroka.

Po podatkih Europola je bilo v eni od uspešnih preiskav, ki jo je izvedla španska civilna straža, zaseženih približno 10.000 arheoloških predmetov. Italijanska enota karabinjerjev za varstvo kulturne dediščine, torej Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - TPC, je zasegla 91 keramičnih predmetov in 109 starodavnih kovancev, ki so jih našli v zasebni lasti in na poštnih centrih. Poljska policija je v eni od preiskav zasegla 419 predmetov, nizozemska policija pa je zasegla Biblijo iz 15. stoletja, ki so jo pred 25 leti ukradli v Nemčiji, kamor se je zdaj spet vrnila.

Predmeti, ukradeni z arheoloških najdišč

Romunska policija je prišla do 128 kosov starodavne rimske vojaške osebne opreme, 134 kosov antične keramike in 189 kovancev iz helenističnega, rimskega republikanskega in rimskega cesarskega obdobja, ki so bili ukradeni z arheoloških najdišč.

Nemške carinske oblasti se trenutno posvečajo starodavnemu kristalnemu mezopotamskemu valjastemu pečatniku, ki je bil v Nemčijo odposlan po pošti. Zaseženih je bilo tudi več kosov orodja, ki se uporabljajo pri trgovini s kulturnimi dobrinami, kot so na primer detektorji kovin.

Zaseženi prstan. Foto: Europol

Boj proti nezakoniti spletni trgovini

T. i. kibernetsko patruljno operacijo je koordinirala nizozemska policija. V enem tednu so oblasti zaznale 169 sumljivih spletnih mest in zasegle 682 predmetov.

"Boj proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami na spletu je ključni izziv. /…/ Kriminalne skupine izkoriščajo digitalne platforme, kot so spletna mesta, družbeni mediji in aplikacije za takojšnje sporočanje, da prodajajo kulturne predmete nezakonitega izvora," je zapisal Europol v izjavi za javnost.