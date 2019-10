Ira Ratej je dramaturginja, po novem predseduje upravnemu odboru Prešernovega sklada. Foto: BoBo

Nova predsednica odbora v obrisih že ve, kaj bo povedala v nagovoru zbranim na osrednji slovesnosti v Cankarjevem domu na predvečer slovenskega kulturnega praznika.

Opozorila bo na pomanjkanje vizije

Tudi ona bo, tako kot včeraj 32 organizacij, v javnem pismu predsedniku vlade opozorila na pomanjkanje vizije in prenizek proračun.

Upravni odbor Prešernovega sklada bo vodila do konca mandata, ki bo v zdajšnji sestavi trajal še manj kot eno leto.

Vlada je julija letos razrešila Vinka Möderndorferja iz upravnega odbora Prešernovega sklada. Ta je, kot so tedaj sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, podal odstopno izjavo. Upravni odbor sklada je pod Möderndorferjevim vodstvom deloval od leta 2016, znan je bil po kritičnih nagovorih na proslavah ob podelitvi Prešernovih nagrad.

Ira Ratej je študirala dramaturgijo na Akademiji za gledališče, radio in televizijo. Za dramaturgijo pri predstavi Noč bogov na akademiji je prejela študentsko Prešernovo nagrado.

Sredi devetdesetih let so jo kot dramaturginjo zaposlili v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL). Prav tam je tudi režirala štiri predstave. Delovala je tudi kot umetniški vodja SNG Nova Gorica. Leta 2006 je skupaj z Borisom Kobalom dobila Dnevnikovo nagrado za dramsko delo in uprizoritev Je to človek? po motivih romana Prima Levija.