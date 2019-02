Leta 2008 je bil Zoran Poznič imenovan za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Foto: BoBo

Bodo pa ime kandidata za ministra razkrili v sredo ali četrtek. Kot so namreč pojasnili, želijo s kandidatom za novega ministra, ki ga iščejo po odstopu Dejana Prešička, najprej seznaniti predsednika vlade Marjana Šarca.

Predlagali bodo tudi dva nova državna sekretarja

Skupaj s kandidatom za ministra bodo v SD predvidoma predlagali tudi dva nova državna sekretarja na ministrstvu za kulturo. Z odhodom Prešička je moralo namreč oditi celotno vodstvo ministrstva.

Vzpostavil je sintagmo Trbovlje novomedijsko mesto

Poznič je sicer magistriral s področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2008 je bil imenovan za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Vzpostavil je novo vizijo mesta skozi sintagmo Trbovlje novomedijsko mesto (TNM), v okviru katere se združujejo kreativni potenciali ožje in širše skupnosti ter se povezujejo v globalne trende na področju novih medijev. Glavna manifestacija tega povezovanja je festival novomedijske kulture Speculum Artium, je zapisano na spletni strani festivala.

Brez ministra že slab mesec dni

Prešiček je predsedniku vlade Marjanu Šarcu svoj odstop ponudil 27. januarja. Nanj so leteli očitki glede zlorabe položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene, kar je tudi priznal, in šikaniranja podrejenih, kar je zanikal.