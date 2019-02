Stéphane Breitwieser. Foto: EPA

Serijskega tatu umetnin Stéphana Breitwieserja, ki je med letoma 2004 in 2011 izvajal svoje plenilske pohode po francoskih, švicarskih, nemških in drugih evropskih muzejih, so v teh dneh znova obiskali v njegovi rodni francoski regiji Alzaciji in ga aretirali, poroča The Art Newspaper.

Breitwieser je bil pod nadzorom od leta 2016, ko je na eBayu ponudil obtežilnike za papir iz 19. stoletja. Nekaj takih predmetov je bilo namreč ukradenih iz muzeja kristala v Saint Louisu, ki je v lasti modne hiše Hermès. Policija je v domovanju družine Breitweiser v mestu Marmoutier našla še rimske kovance iz arheološkega muzeja in druge predmete iz lokalnih in nemških galerij. Nato pa so našli še 163 tisoč evrov gotovine, skritih v vedrih pri njegovi materi.

"Uživam v umetnosti. Rad imam umetniška dela. Zbiram in hranim jih doma." Foto: EPA

Največje hkratno uničenje del starih mojstrov

Leta 1971 rojeni Breitwieser je po aretaciji v Švici leta 2001 priznal več kot 250 tatvin, ki jih je izvedel v muzejih, galerijah in dražbenih hišah. Večino plena je skril v družinskem domovanju, vendar je njegova mati uničila in vrgla v smeti na ducate slik in risb, med njimi tudi dela Lucasa Cranacha starejšega, Pietra Bruegela mlajšega in Antoina Watteauja. Več kot sto stvaritev je odvrgla v rečni kanal, pri čemer so jih nekaj pozneje našli ob čiščenju rečnega dna, nekaj pa jih je sčasoma naplavilo na obrežje Rena.

Policija je takrat povedala, da še nikoli ni bilo naenkrat uničenih toliko del starih mojstrov. Vendar pa je Stéphanova mati zaradi svoje pobožne narave prizanesla le srednjeveški skulpturi Device Marije, ki jo je na skrivaj pustila v varnem zavetju cerkvenih prostorov.

Nepoboljšljivi ljubitelj umetnosti

Takrat sta ga švicarsko in francosko sodišče obsodili na šest let zapora. Leta 2006 je objavil biografijo, naslovljeno Confessions d'un Voleur d'art (Izpovedi ljubitelja umetnosti), ki je leto pozneje izšla še v nemškem jeziku.

Ko je policija Breitwieserja znova obiskala na njegovem domovanju v aprilu 2011, je tam odkrila 30 ukradenih umetnin, zaradi česar so ga leta 2013 poslali v zapor za tri leta.

Breitwieser je kot nepremožen študent v svojih dvajsetih začel tatvine po lokalnih bolšjih trgih in muzejih. Izjemna spretnost za tovrstno dejavnost ga je ohrabrila in tako se je celo večkrat na teden podal na plenilske pohode. Odpravil se je celo na turnejo po Franciji, med katero je skoraj vsakodnevno nabiral svoj plen, vsakič v drugem kraju.

Preprosta taktika z dekletom na straži

Njegova taktika je bila preprosta: podal se je na načrtovano mesto, vzel predmet poželenja in odšel, medtem ko je bilo njegovo dekle na straži. Njegova priznanja so v preteklosti sprožila intenzivno razpravo o pomanjkanju varovanja v majhnih muzejih.

Najnovejši podvigi tega ljubitelja vsega lepega kažejo, da se je od takrat le malo spremenilo. Kljub temu pa se je izkazalo, da se ta taktika ne obnese za vse, saj jo je pred kratkim uporabil ruski zmikavt, pri katerem so še isti dan našli ukradeno umetnino.

"Uživam v umetnosti. Rad imam umetniška dela. Zbiram in hranim jih doma," je svoja dejanja objasnil Breitwieser, ki se je kljub ogromni količini nakradenih stvaritev sposoben spomniti prav vsakega posameznega kosa.