Požar v nadzidku zaradi hitrega posredovanja gasilcev ni ogrozil umetniških del, ki jih hranijo v muzeju. Foto: EPA

Kot je še danes sporočila policija, sta po mnenju preiskovalcev izključena požig in človeška napaka, požar pa prav tako naj ne bi bil povezan s sedanjimi gradbenimi deli na zgradbi tega muzeja (Museum Moderne Kunst – MMK).

Foto: EPA

V muzeju pravkar potekajo obnovitvena dela

Požar je izbruhnil v ponedeljek malo pred poldnevom v muzejskem nadzidku, kjer se nahaja tehnična soba s strojnico za dvigalo.

Gasilci so se od zunaj do nadzidka povzpeli z dvižnimi lestvami, v notranjosti pa se je z njim spopadla še ena ekipa gasilcev in tako jim je uspelo zajeziti njegovo nadaljnje širjenje. Vendar je dosegljivost strojnice oteževal bakreni oklep, ki so ga morali razbiti s sekiro.

Umetniška dela v glavni stavbi muzeja niso bila ogrožena, gasilcem pa je uspelo požar dokončno pogasiti do popoldneva. Prav tako ni bil nihče poškodovan, v času požara v muzeju ni bilo obiskovalcev, saj je trenutno zaprt zaradi obnovitvenih del in se je v njem nahajalo zgolj nekaj muzejskega osebja.

Pri gašenju požara je sodelovalo okoli 70 gasilcev. Foto: EPA

Za deset tisoč evrov škode

Del muzeja, ki ga je prizadel požar, bo zaradi obnovitvenih del zaprt do 15. avgusta. Višino škode je policija ocenila na več deset tisoč evrov, še sporoča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 1991 ustanovljeni muzej hrani več kot 5.000 umetnin, ki so nastale od 60. let minulega stoletja do danes.