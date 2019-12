Na ministrstvu so potrdili poslano odločbo, drugače pa zadeve ne komentirajo, ker je postopek v teku. Marjetica Mahne očitke zanika.

Marjetica Mahne. Foto: BoBo

Na ministrstvu so med razlogi za razrešitev navedli, da sta se tako svet kot strokovni svet Slovenske filharmonije izrekla proti Mahnetovi, saj da ves čas neustrezno komunicira z javnostjo in da načenja ugled hiše. Med drugimi razlogi, ki jih po poročanju Dnevnika navajajo na ministrstvu, so še kršenje sklepa o ustanovitvi Slovenske filharmonije in zakona o delovnih razmerjih, saj naj bi sklepala pogodbe o sodelovanju za delo, ki spada v redno dejavnost Slovenske filharmonije, kršila naj bi zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, saj naj bi z zaposlenimi javnimi uslužbenci sklepala pogodbe civilnega prava in podjemne pogodbe za dela v redni dejavnosti Slovenske filharmonije. Kršila naj bi tudi zakon o upravnem postopku in sklep o ustanovitvi Slovenske filharmonije, saj naj bi dopustila, da je druga oseba v imenu Slovenske filharmonije izdajala odločbe.

Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Marjetico Mahne naj bi razrešili tudi zato, ker ni v postavljenem roku in v celoti izvedla vseh popravljalnih ukrepov, ki naj bi ji jih naložila revizija, in ker naj bi kupila osnovna sredstva zavoda, ki niso vključena v načrt nabave osnovnih sredstev. Na ministrstvu še pravijo, da je v prvi polovici letošnjega leta primanjkljaj javne ustanove znašal 105.000 evrov, v filharmoniji pa trdijo, da že nekaj časa poslujejo pozitivno – plus naj bi znašal 90.000 evrov.

Poznič je Marjetici Mahne že poleti ponudil možnost "častnega odhoda" s položaja direktorice Slovenske filharmonije, ker že več let izpolnjuje pogoje za upokojitev, in sicer zaradi finančne izgube zavoda. Mahnetova je ponujeno možnost zavrnila, ker v svojem ravnanju ni našla razloga za predčasni odhod s položaja. Konec novembra sta ji nezaupnico v povezavi z njenim vodenjem izrekla svet in strokovni svet tega zavoda ter jo pozvala k takojšnjemu odstopu.

Na mesto direktorice SF-ja je Marjetica Mahne nastopila 1. avgusta lani. Pred tem je bila dobrega pol leta v. d. direktorja, ko je tedanji minister za kulturo s položaja direktorja zavoda razrešil Damjana Damjanoviča.