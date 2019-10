Med posebnimi ponudbami, ki jih danes pripravljajo v 17 kinematografih po državi, spadajo posebej ugodne družinske vstopnice, popusti, obfilmske dogodki in drugo. Foto: BoBo

Dan praznovanja art kina (in s tem raznovrstnosti evropskega filma) so uvedli na pobudo mednarodne art kinomreže CICAE in mednarodne mreže kinematografov Europa Cinemas.

Za povečanje prepoznavnosti

Cilji tega dneva so povečanje prepoznavnosti art kinematografov in njihove vloge pri zagotavljanju filmske raznolikosti, promocija evropskega filma, vzpostavljanje filmskih prikazovalcev kot kulturnih stičišč v lokalnih okoljih in utrjevanje evropske ideje enotnost v kulturni raznolikosti, so sporočili iz Art kino mreže Slovenije.

Akciji se pridružuje tudi 17 članov Art kino mreže Slovenije iz Izole, Idrije, Cerknice, Nove Gorice, Trbovelj, Slovenj Gradca, Škofje Loke, Velenja, Vrhnike, Ljubljane, Tolmina, Sežane, Radovljice, Domžal, Celja, Ptuja in Črnomlja.

Po dva ali trije filmi v slovenskih kinematografih

V art kinih po Sloveniji bodo v povprečju na današnji dan na ogled ponudili po dva ali tri filme, v Kinu Velenje, Kosovelovem domu Sežana in Mestnem kinu Domžale pa bodo izbrane projekcije brezplačne.

Kinodvor v Ljubljani bo postregel z najbogatejšim programom, kjer bodo projekcije začeli z novimi dogodivščinami Koyee in nagajivih predmetov v režiji Kolje Sakside.

Čez dan se bo v Kinodvoru zvrstilo še šest izbranih filmov, med katerimi bodo eden najbolj nagrajevanih prvencev lanskega leta, in sicer minimalistična danska kriminalka 112 v režiji Gustava Möllerja, apokaliptična zombi komedija ameriškega režiserja Jima Jarmuscha Mrtvi ne umirajo in najnovejši film Pedra Almodovarja Bolečina in slava.