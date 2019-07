Na zgodbo Presleyjevega vzpona bo Luhrmann gledal skozi prizmo njegovega 20 let trajajočega odnosa z menedžerjem, "polkovnikom Tomom" Parkerjem. Vlogo spornega poslovneža, ki je imel edini nadzor nad Elvisovo kariero (in zasebnim življenjem), bo igral Tom Hanks, projekt pa nastaja pod okriljem studia Warner.

Elvis na levi in Austin Butler na desni. Vsaj s pričesko mladi igralec očitno ne bo imel nobenih težav. Foto: AP

Film bodo naslednje leto začeli snemati v zvezni državi Queensland v Avstraliji. Zgodba o Elvisovem vzponu na raven zvezdništva, s katero so se v zgodovini glasbe lahko kosali samo Beatli, se bo odvijala pred kuliso družbenih sprememb in metaforične "izgube nedolžnosti" Združenih držav.

Vsi mladci v Hollywoodu so hoteli biti Elvis

Za vlogo mladega Elvisa v visokoproračunskem projektu je seveda vladalo ogromno zanimanje. Luhrmann je menda na avdicije med drugim povabil Ansela Elgorta, Milesa Tellerja in Harryja Stylesa. Austin Butler je trenutno prav gotovo manj prepoznavno ime od vseh naštetih, a je vendarle na koncu ostal edini v ringu.

Na pragu preboja v prvo ligo?

Butler je svoj broadwajski krst doživel lani, v postavitvi slavne drame Eugena O'Neilla The Iceman Cometh. Zelo v kratkem ga bomo lahko videli ob Leonardu DiCapriu, Bradu Pittu in Margot Robbie v majhni vlogi v Tarantinovem Bilo je nekoč v Hollywoodu, pa tudi ob Billu Murrayu v zombijadi Jima Jarmuscha Mrtvi ne umirajo.

Austin Butler je imel tudi stranski vlogi v serijah The Carrie Diaries in Arrow. Foto: AP

Petje je bilo prvi pogoj

"Vedel sem, da filma ne bom mogel posneti, če kasting ne bo res popoln," je za filmski blog Deadline izjavil Luhrmann. "Temeljito smo iskali igralca, ki bi lahko posnemal ne samo glasovni razpon in markantno govorico telesa velikega zvezdnika, ampak tudi njegovo ranljivost. V čast mi je bilo, da sem prišel v stik s tako širokim naborom nadarjenih ljudi. Po večkratnih testiranjih pred kamero in glasbenih delavnicah sem prepričan, da sem našel človeka, ki bo lahko utelesil eno najbolj ikoničnih glasbenih zvezd vseh časov."

Baz Luhrmann je kot soscenarist pod scenarij podpisan skupaj s Craigom Pearceom. Oskarjevka (in režiserjeva žena) Catherine Martin, s katero je sodeloval že pri Moulin Rougeu in Velikem Gatsbyju, bo skrbela za kostumografijo in scenografijo.