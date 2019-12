Nagrado bo Akademija prvič podelila z novim imenom – doslej smo govorili o "tujejezičnem oskarju". Pet filmov, ki bodo dobili status nominirancev, bodo razkrili 13. januarja.

Letos za največjega favorita velja južnokorejska družbena satira s primesmi grozljivke Parazit, ki smo jo lahko videli tudi pri nas. Foto: IMDb

V ožjem izboru za oskarja za najboljši mednarodni film so:

Češka: The Painted Bird (r. Vaclav Marhoul)

Estonija: Truth and Justice (r. Tanel Toom)

Francija: Nesrečniki (r. Ladj Ly)

Južna Koreja: Parazit (r. Bong Joon Ho)

Madžarska: Those Who Remained (r. Barnabás Tóth)

Poljska: Corpus Christi (r. Jan Komasa)

Rusija: Prekla (r. Kantemir Balagov)

Senegal: Atlantique (r. Mati Diop)

Severna Makedonija: Honeyland (r. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov)

Španija: Bolečina in slava (r. Pedro Almodovar)

V maju je Mati Diop postala prva temnopolta režiserka, ki se je potegovala za zlato palmo – nagrado je na koncu sicer dobil Parazit, Atlantique pa je osvojil priznanje grand prix. Zdaj pa se bosta filma zopet "srečala" v odštevanju do oskarjev.

Ruska Prekla, drugi celovečerec Kantemirja Balagova, odpira travme žensk, ki so se med drugo svetovno vojno borile na fronti, Ladj Ly pa je v Nesrečnikih dokumentiral vrenje v revnih, rasno in kulturno mešanih predmestjih Pariza.

Veliki španski cineast Pedro Almodovar v Bolečini in slavi z močno avtobiografsko noto razmišlja o trpeči naravi umetnikovega življenja, Poljak Jan Komasa pa je Corpus Christi posnel po resničnih dogodkih. Gre za zgodbo 20-letnika, ki je začutil duhovno poslanstvo, a ga zaradi prestopniške preteklosti ne spustijo v semenišče.

Epopeja Resnica in pravičnost je ekranizacija ključnega dela estonske književnosti, literarne pentalogije z istim naslovom, ki jo je A. H. Tammsaare napisal med letoma 1926 in 1933. Zgodba je postavljena v drugo polovico 19. stoletja in tematizira kmečko življenje v estonski vasici ter razkol med tradicionalizmom in naprednjaštvom, med dobrim in zlim, med odpuščanjem in zamero.

Zgodovina ljubezni izpadla iz tekme

Izmed njih bo 13. januarja razglasila pet nominirancev, nagrado pa bo podelila na slovesnosti 9. februarja. Za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec je kandidiralo 91 držav, slovenski kandidat je bil film Zgodovina ljubezni Sonje Prosenc.

Taylor Swift ne bo nominirana za najboljšo pesem, Beyonce ostaja v izboru

Akademija je v ponedeljek razkrila ožje izbore v devetih kategorijah, med katerimi so bili tudi najboljši kratki film (igrani in animirani), najboljši dokumentarec, posebni učinki in izvirna pesem.

Vzpon Skywalkerja, novi del Vojne zvezd, ki v kinematografe prihaja danes, se na teh seznamih znajde dvakrat – lahko je nominiran za najboljšo izvirno glasbeno podlago in posebne učinke. A v kategoriji posebnih učinkov sta močna tekmeca tudi Marvelov blockbuster Maščevalci: Zaključek in prihajajoči muzikal Mačke.

Mačke so – čeprav imajo v igralski zasedbi Taylor Swift – ostale brez možnosti za nominacijo za najboljšo izvirno pesem, sta pa zato v igri kar dve pesmi iz Levjega kralja. Never Too Late je odpel Elton John, Spirit pa Beyonce.

Lahko neverjetno realistični protagonisti Levjega kralja premagajo posebne učinke filmov o superherojih? Foto: IMDb

Širši izbor za oskarja za posebne vizualne učinke:

Alita: Bojni angel

Maščevalci: Zaključek

Stotnica Marvel

Mačke

Dvojnik

Irec

Levji kralj

1917

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja

Terminator: Temačna usoda

V kategoriji dokumentarcev je Akademija pregledala 159 prijavljenih filmov. Za zdaj je v širšem izboru petnajst celovečercev, nominacijo jih januarja dobi le pet. Med njimi so ganljivi prikaz vojne v Siriji skozi ženske oči For Sama, zgodba o prvi poti na Luno Apollo 11 in prikaz političnih pretresov v Braziliji The Edge of Democracy.