Prassel opozarja, da v Sloveniji nimamo dovolj animiranih projektov, ki bi se razvijali vsako leto. Foto: BoBo

Danes bo znan zmagovalec tekmovanja projektov v razvoju iz držav nekdanje Jugoslavije AnimatekaPRO Pitch 2019, okrogla miza pa bo posvečena ustvarjanju animiranih serij.

Predvsem za producente, animatorje in režiserje

AnimatekoPRO so pripravili že tretjič, in sicer kot sestavni del Animateke. Namenjena je predvsem producentom, animatorjem in režiserjem, je pa usmerjena tudi v izobraževanje ter informiranje odločevalcev o določenih težavah na področju animiranega filma, razlaga programski direktor Animateke Igor Prassel.

Kljub odličnim animiranim serijam, ki jih ustvarjamo v Sloveniji, še vedno nimamo modela financiranja, ki bi omogočil izdelavo serije 13 ali 26 epizod in s tem uspešne mednarodne promocije na svetovnem trgu. Igor Passel

Danes začenjajo tekmovanje petih projektov v razvoju iz držav nekdanje Jugoslavije AnimatekaPRO Pitch 2019. Zmagovalni projekt bo napovedala mednarodna žirija. Sestavljajo jo slovenska režiserka Špela Čadež, francoski producent Olivier Catherin in madžarska režiserka Reka Gacs.

Animirane serije – kako jih narediti?

Na okrogli mizi se bodo spraševali: Animirane serije – kako jih narediti? Prassel opozarja, da v Sloveniji nimamo dovolj animiranih projektov, ki bi se razvijali vsako leto. "Glede na novo strategijo Slovenskega filmskega centra (SFC), s katero animirani film z naslednjim letom postaja tretji steber nacionalne filmske produkcije, smo v goste povabili direktorico SFC-ja Natašo Bučar, da nam bo pojasnila to usmeritev."

Slovenski ustvarjalci si po Prasslovih besedah želijo večje kontinuitete pri ustvarjanju animiranih filmov, ne pa, da po dosedanji praksi v enem letu dobimo, denimo, tri animirane filme, naslednje leto pa nobenega. Kljub odličnim animiranim serijam, ki jih ustvarjamo v Sloveniji, še vedno nimamo modela financiranja, ki bi omogočil izdelavo serije 13 ali 26 epizod in s tem uspešne mednarodne promocije na svetovnem trgu, je še dejal.

Na okrogli mizi bodo sodelovali še urednica otroškega in mladinskega programa na TV Slovenija Martina Peštaj, producent in režiser animiranih filmov Kolja Saksida (Zvviks) ter producent Jure Vizjak (Invida) in pa tuji gostje iz Slovaške in Češke, ki bodo predstavili, kako animirane serije nastajajo in so financirane v njihovi državi.

AnimatekaPRO bo prinesla še predavanje Američana Kevina Pedersena, ki sodeluje pri ustvarjanju sveta govorečega Toma, ustvarjeni v multinacionalki Outfit7 – ta ima bazo v Sloveniji. Tom je iz lika v igrici postal junak animirane serije, kmalu pa bo dobil svoj celovečerni film. Okrogla miza v sredo bo posvečena stanju na področju animiranega filma v baltskih državah, na katerih je tudi fokus letošnje Animateke, v petek pa bo kot primer dobre prakse predstavljen nov koprodukcijski projekt Špele Čadež in Tine Smrekar z naslovom Steakhouse, ki nastaja v sodelovanju z nemškim in francoskim producentom. Na programu AnimatekePRO bo tudi več pogovorov z avtorji.

O vzpostavitvi ženskih kvot na področju animiranega filma

AnimatekaPRO se končuje v soboto s specialko, na kateri bodo Waltraud Grausgruber (Avstrija), Marie Paccou (Francija) in Ana Nedeljković (Srbija) pripovedovale o svojem delu ter se spraševale, ali je treba razmišljati o vzpostavitvi ženskih kvot na področju animiranega filma.

AnimatekoPRO na festivalu organizirajo v partnerstvu z regionalno platformo CEE Animation (ob AnimatekiPRO v Ljubljani do 5. decembra poteka tudi delavnica pod njihovim okriljem), Društvom slovenskega animiranega filma, Motovilo (CED Slovenija) in Zavodom Bunker.