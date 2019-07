Filmska Mostra bo letos potekala med 28. avgustom in 7. septembrom. Festival se z letošnjim uvodnim filmom tako odmika od trenda "hollywoodskih začetkov", ki se je izrisal v zadnjih letih. Zadnje tri festivale so namreč odprli filmi Dežela La La, Krčenje in Prvi človek. Mnogi so zato napovedovali, da bo letošnjo Mostro odprl dolgo odlagani film Ad Astra z Bradom Pittom v glavni vlogi ali pa Joker s Joaquinom Phoenixom. Čeprav zdaj vemo, da so bile te napovedi napačne, je še vedno zelo verjetno, da oba omenjena filma prihajata v Benetke, tako kot tudi The Aeronauts Toma Harperja in novi film Noaha Baumbacha.

Resnica je prvi film, ki ga je veliki japonski režiser posnel zunaj meja domovine. Foto: IMDb

Direktor festivala Alberto Barbera je opomnil, da je Resnica prvi film, ki ga je japonski režiser režiral v tujini – in pri tem za nameček še sodeloval z dvema velikima francoskima igralkama. Catherine Deneuve tako igra francosko filmsko divo, ki se mora ob izidu provokativne knjige spominov soočiti z jezno hčerko Lumir, ki jo igra Juliette Binoche. V vlogi hčerinega moža nastopa Američan Ethan Hawke. Resnica, ki so jo lani jeseni v desetih tednih posneli v Parizu, ni samo uvodni film, pač pa tudi že del tekmovalnega programa.

Mojster, ki se vedno znova vrača k temi družine

Kore-Eda je počaščen, da bo Mostro odprl prav njegov film. Ta po režiserjevih besedah prinaša "malo družinsko zgodbo", ki se odvija pretežno med štirimi stenami. "Znotraj tega malega univerzuma sem skušal oživiti svoje protagoniste, njihove laži, obžalovanja, žalosti, veselja in sprave. Iskreno upam, da vam bo film všeč," je dejal.

Kore-Eda je lani s filmom Tatiči osvojil zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu, Japonski pa je priskrbel nominacijo za tujejezičnega oskarja. Sicer ga tudi pri nas poznamo še po filmih Po nevihti, Kakršen oče, takšen sin in Sestrica.

Uvodni film je Barbera pa opisal kot poetično predstavitev odnosa med materjo in hčerko ter kompleksnega igralskega sveta.

Beneška Mostra, ki je bila ustanovljena leta 1932, velja za najstarejši filmski festival na svetu. Organizatorji bodo več o programu letošnje izdaje razkrili 25. julija.