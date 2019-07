Eden od bolj duhovitih tvitov: "Predstavljajte si, kako je biti človek v svetu, v katerem so mačke videti takole." Foto: IMDb

V četrtek smo dobili prvi uradni napovednik za filmsko priredbo enega najslavnejših broadwajskih muzikalov vseh časov, za Mačke. (Andrew Lloyd Webber je posebej za film napisal tudi nove pesmi.)

V visokoproračunskem spektaklu, ki ga je režiral oskarjevec Tom Hooper (Kraljev govor, Nesrečniki, Dansko dekle), nastopijo Jennifer Hudson, Taylor Swift, Idris Elba, James Corden, Jason Derulo, Judi Dench in slavna balerina Francesca Hayward in po zaslugi posebnih učinkov so vsi poraščeni z dlako. Po prvih odzivih na družbenih omrežjih sodeč, gledalci niso ravno očarani: večinski odziv je nekje na lestvici med osuplostjo in grozo.

Taylor Swift kot seksualizirana mačka. Foto: IMDb

"Popolni kožuščki"

V kratkem posnetku iz zakulisja, ki ga je studio objavil na začetku tega tedna, je Tom Hooper posebej poudaril uporabo digitalne tehnologije, ki naj bi jim pomagala ustvariti "absolutno popolne kožuščke". Zdaj lahko vidimo, da je produkcija ubrala diametralno nasprotno smer od na primer Levjega kralja: niso skušali ustvariti hiperrealističnih mačk, pač pa nekakšne (srhljive) amalgame človeških obrazov slavnih igralcev in bolj ali manj mačjih teles, repov in ušes. Tviteraše je to napeljalo na modrovanje o specifiki mačje-človeške anatomije, na primer o tem, zakaj imajo ti hibridi prsi in od kod natančno moli njihov rep.

Ne poglabljajte se preveč

Ključno ontološko vprašanje se ponuja kar samo od sebe: če imajo v fiktivnem svetu mačke človeške obraze in ljudem podobna telesa, kako so torej v tem vzporednem vesolju videti ljudje, lastniki predimenzioniranih postelj in miz, ki jih vidimo v napovedniku?

Zgodba Mačk se odvija na velikem smetišču, na katerem se v noči s polno luno zbirajo mačke, da bi izbrale tisto, ki bo odšla v "mačja nebesa" in se vrnila z novim življenjem. Vsaka pripoveduje svojo zgodbo, da bi se stari vodja mačje družbe lahko odločil, katero bo izbral. Izbrana mačka Grizzabela na koncu odpoje tudi najbolj znano pesem tega muzikala, zimzeleno Memory (Spomini), ki je zaživela tudi onkraj meja odrskih desk. (Gledalci so že opazili doživeto izvedbo te pesmi v napovedniku in Jennifer Hudson primerjajo z Anne Hathaway, ki si je z melodramatično pevsko točko v Nesrečnikih zagotovila oskarja.)

Premiera filmskih Mačk je napovedana za letošnji božični čas.