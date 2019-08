Brazilski konservativni predsednik, ki se je nekoč celo sam opisal kot homofoba, je že v prejšnjem tednu nakazal, da bo spremenil postopek vladnega financiranja filmskih projektov.

Tovrstno financiranje je "metanje denarja stran"

Pri tem je po poročanju Reutersa izpostavil, da je financiranje scenarijev s temami, vezanimi na LGBT-skupnost, "metanje denarja stran". Z odločbo, ki jo je podpisal brazilski minister za državljanstvo Osmar Terra, je bilo tako ukinjenih približno 70 milijonov brazilskih realov (15,72 milijona evrov) vladnih nepovratnih sredstev, s katerimi bi financirali približno 80 scenarijev, vključno z razdelkom z LGBT-temami.

"Če bi bil moj sin homoseksualec, ga ne bi mogel imeti rad. Ne bom hinavec: raje bi videl, da bi sin umrl v nesreči, kot da ga vidim z brki, kot jih nosijo homoseksualci," je med drugim pred časom izjavil Jair Bolsonaro. Foto: Reuters

"Gre za nadrealistično senzacijo," je o tem, da predsednik javno kritizira njegovo delo, dejal režiser in scenarist Emerson Maranhao. "Še zmeraj le stežka verjamem v to," je dodal. "Prvi projekt, ki ga je odpovedal [med prenosom v živo], je bil naš, kar je storil na zelo slabšalen in ponižujoč način," je še povedal režiser za Reuters.

Maranhao se je s svojim scenarijem za petdelno dokumentarno serijo o življenju petih transspolnih posameznikov na severovzhodu Brazilije, naslovljenim Transversais, prijavil za financiranje v vrednosti 400 tisoč brazilskih realov (skoraj 90 tisoč evrov). "Oškodoval je 80 projektov, zgolj zato, da se spravlja na nas," je dejal Maranhao. "To je grozljivo."

Prestrukturiranje odbora, ki dodeljuje sredstva

Začasna prekinitev financiranja bo trajala najmanj 360 dni, v tem času pa bo vlada prestrukturirala odbor, pristojen za dodeljevanje sredstev sklada. Glede na načrte oblastnikov bo odbor nato preverjal, kako se porabljajo državna sredstva. Filmski ustvarjalci, ki se jih dotika ta vpliva suspenz, načrtujejo pravne ukrepe, s katerimi bi lahko ustavili ta Bolsonarov ukrep.

Bolsonaro je nekdanji vojaški poveljnik. Foto: Reuters

Poleg dokumentarne serije Transversais je Bolsonaro omenil še Afronte, igrano serijo o v brazilski prestolnici živečih temnopoltih homoseksualcih, in še dva scenarija. Marcus Azevedo, eden izmed režiserjev serije Afronte, je dejal, da se mu "upira, da ima predsednika, ki je pripravljen cenzurirati kulturne projekte".

Leta 1955 rojeni Bolsonaro, sicer tudi nekdanji vojaški poveljnik, je v svoji populistično naravnani predvolilni kampanji za predsednika Brazilije napadal predvsem koruptivnost opozicije in njeno gospodarsko nemoč.

"Če se začne vaš sin vesti kot homoseksualec ..."

Že leta 2010 je še kot kongresnik za brazilski TV Câmara dejal: "Če se začne vaš sin vesti kot homoseksualec, mu morate eno primazati in svoje vedenje bo spremenil." Leto pozneje je za Playboy izjavil: "Če bi bil moj sin homoseksualec, ga ne bi mogel imeti rad. Ne bom hinavec: raje bi videl, da bi sin umrl v nesreči, kot da ga vidim z brki, kot jih nosijo homoseksualci." Leta 2013 je v enem izmed intervjujev sledila njegova izjava: "Sem homofob, da, in zelo ponosen sem na to, če želim ubraniti otroke v šoli."

Jair Bolsonaro je bil na funkcijo brazilskega predsednika izvoljen lani jeseni, po tem pa je izjavil tudi, da Brazilija ne bi smela biti znana kot gejevska turistična destinacija, saj - kot se je izrazil - "imamo družine."