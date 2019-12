"Mislim, da ljudje težko sprejemajo seksualnost pri ženskih likih, ne da bi nato ta spolnost v celoti definirala lik," je Olivia Wilde povedala o svoji upodobitvi Kathy Scruggs. "Moškim tega ne delamo – nikoli ne rečemo, da James Bond ni pravi vohun, ker do informacij včasih pride tako, da spi z ženskami." Foto: IMDb

V svojem novem celovečercu Clint Eastwood tematizira resnične dogodke – medijski cirkus, ki je izbruhnil okrog varnostnika Richarda Jewella, ki je bil leta 1996 nekaj časa osumljen, da je podstavil bombo v olimpijskem parku v Atlanti, ki je ubila dva človeka in poškodovala 111 drugih. Žrtev bi bilo še veliko več, a je Jewell bombo opazil že pred detonacijo in ogromno ljudi spravil iz parka. (Pozneje se je izkazalo, da je bombo podstavil ameriški terorist Eric Rudolph.)

Film si nekatere stvari dobesedno izmisli, drugje pa samo prispeva k nerazumevanju tega, kako časopisne hiše sploh delujejo. Ironično je, da film zagreši točno tiste grehe, ki jih pripisuje medijem. Odvetnik Martin Singer

Kathy Scruggs je bila v tistem obdobju novinarka časopisa Atlanta Journal-Constitution; prva je poročala o tem, da je "junak" Jewell pravzaprav pod drobnogledom FBI-ja in morebiten osumljenec za napad. V filmu, kjer jo igra Olivia Wilde, Scruggs do ekskluzive pride tako, da spi z agentom FBI-ja (Jon Hamm). Kathy Scruggs je umrla leta 2001, stara šele 42 let, zato te upodobitve ne more komentirati. Vodstvo časopisa AJC pa opozarja, da ni niti najmanjšega dokaza, da bi novinarka spala s komer koli, ki je bil povezan s preiskavo.

"Zahtevamo, da v izjavi za javnost nemudoma potrdite, da so bili določeni dogodki v imenu dramatičnosti izmišljeni in da so si avtorji pri podajanju dogodkov in karakterizaciji oseb jemali umetniško svobodo," so zapisali v odprtem pismu, ki so ga naslovili na studio Warner, Clinta Eastwooda in scenarista Billyja Raya. "Zahtevamo tudi, da filmu pripišete opazno opozorilo s to vsebino."

Časopis bo to skušal doseči prek hollywoodskega odvetnika Martina Singerja, ki slovi po svoji neizprosni metodologiji. Med njegovimi strankami sta na primer John Travolta in Brett Ratner.

Film je trenutno nominiran za en zlati globus (dobi ga lahko Kathy Bates v stranski vlogi protagonistove mame). Foto: IMDb

Urednik časopisa Kevin G. Riley je za Variety komentiral, da so bili tisti člani redakcije, ki so pokojno novinarko poznali, šokirani nad njeno upodobitvijo v filmu. Sam dodaja, da se film naslanja na škodljive stereotipe o novinarkah, kakršne poznamo že iz dram Absence of Malice in Thank You for Smoking – češ da so pripravljene spati z ljudmi, ki bi lahko bili vir informacij. "Mislim, da je iz pisma razvidno, kako zelo nas je prizadelo, da film ne priznava novinarske zavezanosti natančnosti in etičnosti."

V ameriške kinematografe Richard Jewell prihaja 13. decembra, v slovenski distribuciji ga za zdaj ni. Včeraj je film Kathy Bates prinesel nominacijo za zlati globus za najboljšo igralko v stranski vlogi; upodobila je Jewellovo mamo. Prve recenzije filma so načeloma pozitivne in film bi se lahko izkazal za akterja v letošnji sezoni nagrad.



Singer v svojem dopisu opozarja, da film ne samo napačno karakterizira vedenje Kathy Scruggs, pač pa tudi preskoči informacijo, da je imel isti časopis zelo veliko vlogo pri rehabilitaciji Jewellovega ugleda. "Film si nekatere stvari dobesedno izmisli, drugje pa samo prispeva k nerazumevanju tega, kako časopisne hiše sploh delujejo. Ironično je, da film zagreši točno tiste grehe, ki jih pripisuje medijem."

Feminizem, a malo drugače?

Olivia Wilde je na rdeči preprogi že zagovarjala upodobitev novinarke v filmu. "Zdi se mi škoda, da se je lik reduciral na en sam impliciran trenutek zgodbe," je izjavila na podelitvi nagrad gotham. "Pri tem gre za zmotno dojemanje feminizma kot nečesa pobožnjakarskega, brezspolnega. To se ženskam redno dogaja – od nas se pričakuje, da bomo enodimenzionalne, če hočemo obveljati za feministke. Kathy je kompleksna, tako kot smo vsi kompleksni, in globoko sem jo občudovala."