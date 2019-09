Nagrado mu bodo tako izročili 5. januarja 2020 na 77. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus. Hanks je sicer v dolgoletni karieri prejel že osem zlatih globusov.

Tom Hanks je eden od redkih velikih hollywoodskih zvezdnikov, ki so izvrstni "ekipni igralci" in se odlično odrežejo tudi v stranskih vlogah. Foto: AP

Predsednik združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu Lorenzo Soria je ob razkritju nagrajenca dejal, da Hanks že več kot tri desetletja preseneča občinstvo s svojimi bogatimi in igrivimi liki. "Tako prepričljiv, kot je na platnu, je tudi za kamero kot pisec, producent in režiser," je dodal.

Hanks si je prislužil 15 nominacij za zlati globus, nazadnje za vlogo v filmu Zamolčani dokumenti v režiji Stevena Spielberga iz leta 2017, prejel pa je že osem globusov. Velik odmev so imele njegove vloge v filmih Velik (1988) v režiji Penny Marshall ter Forrest Gump (1994) in Brodolom (2000), ki ju podpisuje Robert Zemeckis. Prav gotovo vsi poznamo tudi vojno epopejo Reševanje vojaka Ryana in Hanksovo glasovno vlogo v franšizi Svet igrač.

Hanks ima aduta tudi v letošnji sezoni nagrad

Čisto mogoče je, da bo dvakratni oskarjevec Hanks tudi letos med nominiranci za zlati globus (in druge ključne filmske nagrade) s kritiško dobro sprejeto vlogo gospoda Rogersa v filmu A Beautiful Day in the Neighborhood v režiji Marielle Heller. Film je bil septembra premierno predstavljen na filmskem festivalu v Torontu. Med Hanksovimi napovedanimi projekti za bližnjo prihodnost so še vojna drama Greyhound, za katero je napisal tudi scenarij, postapokaliptični spektakel BIOS in drama o letih po državljanski vojni News of the World.

Zavrnil sem že projekte, ker sem ocenil, da v kaki vlogi ne bi bil iskren. Vsakič, ko posnameš film, se najde nekdo, ki te gleda prvič. Zato je nujno, da imaš stik z vlogo in narediš, kar se pričakuje od tebe. Tom Hanks (intervju za USA Today)

Dva oskarja v dveh zaporednih letih

Prvega oskarja je Tom Hanks daljnega leta 1994 dobil za vlogo odvetnika z aidsom v drami Philadelphia. Veliki met mu je še enkrat uspel že naslednje leto z ikonično naslovno vlogo v grenko-sladki drami Forrest Gump. Za obe omenjeni vlogi je dobil tudi zlati globus.

Nagrado za življenjsko delo Cecil B. DeMille združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu vsako leto nameni eni osebnosti, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat. Lani jo je denimo prejel ameriški igralec Jeff Bridges, med dosedanjimi prejemniki pa so med drugim Oprah Winfrey, George Clooney, Meryl Streep, Martin Scorsese, Barbra Streisand, Robert De Niro, Robin Williams, Steven Spielberg, Denzel Washington, Jodie Foster in Sophia Loren.