Igralka Lea Drucker je nagrado namenila vsem ženskam, ki so žrtve družinskega nasilja. Foto: EPA

Francoska igralka je prepričala v vlogi pogumne matere Miriam, ki se po ločitvi trudi zaščititi sina pred njegovim nasilnim očetom. Lea Drucker se je ob prevzemu nagrade spomnila vseh pogumnih žensk, ki so ji bile v navdih, nagrado pa namenila vsem tistim, ki so žrtve družinskega nasilja in potrebujejo pomoč.

Legrand je zahvalni govor izkoristil, da je opozoril na pretresljivo statistiko. Kot je dejal, so leta 2016, ko je snemal svoj celovečerni prvenec, partnerji oziroma nekdanji partnerji v Franciji umorili 123 žensk, od 1. januarja letos pa je takšna usoda doletela že 25 žensk, kar kaže na poslabšanje položaja. "To nagrado bi rad posvetil vsem Miriam, vsem ženskam po svetu, ki ne živijo fikcije, ampak tragično realnost," je dejal režiser. Film ima za seboj že nekaj nagrad, na beneškem filmskem festivalu, kjer je doživel tudi mednarodno premiero, so mu namenili nagrado za najboljšo režijo in najboljši prvenec.

Xavier Legrand je za Ko izgubiš vse (Jusqu'à la garde) prejel cezarja za najboljši film in najboljši izvirni scenarij. Foto: EPA

Cezar za najboljšo režijo je šel v roke Jacquesa Audiarda za film Les Freres Sisters (Sestre bratje), neko mešanico vesterna in drame, v kateri igrajo Joaquin Phoenix, John C. Reilly in Jake Gyllenhaal. Tudi Audiard je slavil na beneškem filmskem festivalu ‒ prejel je leva za najboljšo režijo, njegov film pa je osvojil tudi tri nagrade lumieres. V najboljši moški vlogi je prepričal Alex Lutz za film Guy, ki ga je tudi režiral in zanj napisal scenarij.

Veliko presenečenje večera je bil film Shéhérazade Jean-Bernarda Marlina, ki je osvojil nagrado za najboljši prvenec in obe igralski nagradi za novinca ‒ tako Kenza Fortas kot Dylan Robert sta naturščika. Shéhérazade pripoveduje zgodbo o 17-letnem fantu Zacharyju, ki ga po odsluženi zaporni kazni mati noče sprejeti. Znajde se v svetu kriminala v Marseillu, kjer sreča najstniško prostitutko Shéhérazado.

Najboljši tujejezični film je postala japonska drama Tatiči, s katerimi je režiser Kore-eda Hirokazu tudi v jutrišnji bitki za oskarja.

Robertu Redfordu so podelili častnega cezarja za njegov prispevek k filmski umetnosti. Foto: EPA

Stoječe ovacije za Roberta Redforda

Častnega cezarja so na 44. podelitvi najpomembnejših francoskih filmskih nagrad v Parizu podelili starosti ameriškega filma ‒ igralcu, režiserju in aktivistu Robertu Redfordu. Nagrado mu je izročila Kristin Scott Thomas, ki je bedela nad letošnjo podelitvijo. Ameriški zvezdnik, ki so ga pozdravili z dolgimi stoječimi ovacijami, je spregovoril o svoji ljubezni do Francije, in kako je bil ob svojem prvem obisku Pariza pri 18 letih brez prebite pare, čas pa je preživljal s skiciranjem meščanov.