Singapursko cenzorsko telo je podalo uradno pojasnilo, da korporacija Disney ni hotela, da bi film dobil višjo cenzorsko oceno kot PG 13 (To pomeni, da morajo otroke, mlajše od 13 let, v dvorani spremljati starši). "Studio je umaknil kratek prizor, ki bi po naših smernicah narekoval uporabo višje cenzorske omejitve," je povedal predstavnik za javnost organizacije Infocomm Media Development.

V Singapurju istospolne poroke niso dovoljene, spolni odnosi med moškimi pa so opredeljeni kot zločin, ki se ga kaznuje z dveletno zaporno kaznijo. Spolnih odnosov med ženskami singapurski zakon ne omenja.

Smernice za cenzuro v tej državi narekujejo, da lahko filme z LGBT-tematiko oz. vsebino gledajo samo polnoletni gledalci; če gre za film, ki se osredotoča na temo homoseksualnosti, omejitev prestavijo celo na 21 let.

Korporacija Disney je lastnica produkcijskega podjetja Lucasfilm, ki snema filme iz franšize Vojna zvezd. Za zdaj še ni uradnih pojasnil, ali je bil film take cenzure deležen tudi v kaki drugi državi. Revija The Hollywood Reporter poroča, da po njihovih informacijah tudi gledalci iz Dubaja poročajo, da v filmu "spornega" trenutka ni.

Je res vredno, da se Disney treplja po ramenih?

Scenarist in režiser J. J. Abrams je pred premiero v intervjuju za Variety komentiral: "Glede LGBTQ-skupnosti se mi je zdelo pomembno, da gledalci občutijo, da so vsi zastopani."

Ko so ta "zgodovinski trenutek" v resnici videli, so bili mnogi oboževalci Vojne zvezd razočarani. "Prvi LGBT-trenutek v zgodovini franšize" se je izkazal za bežen, nikoli eksplicitno omenjen trenutek med dvema stranskima likoma. To se da razumeti kot metanje drobtin vsem, ki upajo na večjo zastopanost in vključenost v mainstreamovski popkulturi.

Eden izmed tviterašev se je izrazil precej jasno: "Super, da me zastopata neimenovani statistki, ki se ju bo dalo izrezati iz kitajske različice filma, ne da bi to škodilo zgodbi ‒ torej smo konec koncev res samo ozadje."

Nikoli nismo dobili romance #FinnPoe

Skupnost oboževalcev Vojne zvezd je v hipu, ko smo leta 2015 dobili film Sila se prebuja, začutila "kemijo" med likoma pilota Poeja (Oscar Isaac) in pobeglega jurišnika Finna (John Boyega) ter navijala, da bi se iz tega kaj rodilo. (Priljubljena ključnika na družbenih omrežjih sta bila #FinnPoe in #Stormpilot). Te naravne afinitete sicer nobeden izmed treh filmov ni nadgradil na kak bolj ekspliciten romantičen način.

"Osebno sem upal in si želel, da bi stvari v prejšnjih filmih šle malo dlje, ampak nad tem nimam nadzora," je Oscar Isaac izjavil na tiskovni konferenci pred premiero novega filma. "Zdelo se je, da bi bilo to naravno nadaljevanje, a žal živimo v času, ko se ljudje preveč bojijo ... Ne vem, česa."