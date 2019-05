Michael Hutchence (1960–1997). Foto: IMDb

Te dni v New Yorku poteka filmski festival Tribeca, na katerem je svetovno premiero doživel dokumentarec o nekdanjem frontmanu te avstralske zasedbe. Film o Michaelu Hutchenceu, ki je leta 1997 storil samomor, je režiral Richard Lowenstein.

INXS - Mystify

Kompleksen, plah, poetičen in izjemno karizmatičen

Lowenstein podpisuje tudi scenarij dokumentarca Mystify, ki nosi torej naslov po uspešnici skupine INXS. Kot je povedal avtor filma, želi gledalce popeljati na večletno "potovanje v srce in dušo tega kompleksnega, plahega, poetičnega in izjemno karizmatičnega človeka".

Pred kamero je postavil Hutchenceove prijatelje in nekdanje partnerice, kot so Kylie Minogue, Helena Christensen, Bono in člani INXS. Kylie Minogue, ki je bila s pevcem v partnerski zvezi v 90. letih, je za film med drugim prispevala svoje videoposnetke s skupnega potovanja z vlakom Orient Express in letovanja v Južni Franciji, ki niso bili še nikoli predstavljeni javnosti.

O leta 1960 rojenem Hutchenceu spregovorita tudi njegovi dekleti manekenka Helena Christensen in filmska producentka Michele Bennett, ki o njem do zdaj nista govorili v javnosti. Film je nastal v produkciji hiš Ghost Pictures in Passion Pictures ter koprodukciji britanskega BBC-ja.

Michael Hutchence in Richard Lowenstein sta bila prijatelja. Foto: IMDb

Usoden udarec v glavo

Michael Hutchence je poleg svojega talenta in karizmatičnosti slovel tudi po številnih ljubezenskih aferah s priznanimi igralkami, manekenkami in glasbenicami. Pevec naj bi trpel za depresijo. Njegovo stanje naj bi se še poslabšalo leta 1992 po nesreči, in sicer udarcu v glavo, ki ga je pod vplivom alkohola utrpel na Danskem. Ta nesreča naj bi ga po pričevanju njegovih najbližjih povsem spremenila.

Hutchence si je pet let pozneje – pri starosti 37 let – vzel življenje. Po njegovi smrti se je skupina začasno umaknila z odrov, nato pa preživela nekaj tranzicijskih let z različnimi gostujočimi pevci. Zasedba, ki je veljala za največjo avstralsko skupino in je po svetu prodala več kot 45 milijonov plošč, je z novim pevcem nazadnje nastopila leta 2012.

Bob Geldof posvojil Tiger Lily, ki je ostala tudi brez matere

Michael Hutchence je za sabo pustil hčerko Tiger Lily, ki se mu je v letu pred smrtjo rodila v zvezi s Paulo Yates, sicer materjo treh hčera Boba Geldofa. Po smrti Yatesove v letu 2000 je Geldof posvojil Tiger Lily, katere polno ime je Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence Geldof.

