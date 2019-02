NAJBOLJŠI FILM

Črni panter (Black Panther)

Črni Kkklanovec (BlacKkKlansman)

Bohemian Rhapsody

Najljubša (The Favourite)

Zelena knjiga (Green Book)

Roma

Zvezda je rojena (A Star Is Born)

Mož iz ozadja (Vice)



NAJBOLJŠA REŽIJA

Spike Lee - Črni Kkklanovec

Pawel Pawlikowski - Hladna vojna

Yorgos Lanthimos - Najljubša

Alfonso Cuaron - Roma

Adam McKay - Mož iz ozadja



NAJBOLJŠA IGRALKA V GLAVNI VLOGI

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - Naljubša

Lady Gaga - Zvezda je rojena

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?



NAJBOLJŠI IGRALEC V GLAVNI VLOGI

Christian Bale - Mož iz ozadja

Bradley Cooper - Zvezda je rojena

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Vigo Mortensen - Zelena knjiga



NAJBOLJŠA IGRALKA V STRANSKI VLOGI

Amy Adams - Mož iz ozadja

Marina de Tavira - Roma

Regina King - Šepet nežne ulice (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone - Najljubša

Rachel Weisz - Najljubša



NAJBOLJŠI IGRALEC V STRANSKI VLOGI

Mahershala Ali - Zelena knjiga

Adam Driver - Črni Kkklanovec

Sam Elliott - Zvezda je rojena

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Mož iz ozadja



TUJEJEZIČNI FILM

Libanon - Capernaum

Poljska - Hladna vojna

Nemčija - Never Look Away / Werk Ohne Autor

Mehika - Roma

Japonska - Tatiči



FOTOGRAFIJA

Łukasz Žal - Hladna vojna

Robbie Ryan - Najljubša

Caleb Deschanel - Never Look Away

Alfonso Cuarón - Roma

Matthew Libatique - Zvezda je rojena



IZVIRNI SCENARIJ

Najljubša - Deborah Davis, Tony McNamara

First Reformed - Paul Schrader

Zelena knjiga - Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

Roma - Alfonso Cuarón

Mož iz ozadja - Adam McKay



PRIREJENI SCENARIJ

The Ballad of Buster Scrruggs - Joel Coen, Ethan Coen

Črni Kkklanovec - Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

Can You Ever Forgive Me? - Nicole Holofcener, Jeff Whitty

Šepet nežne ulice - Barry Jenkins

Zvezda je rojena - Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth



SCENOGRAFIJA

Črni panter - Hannah Beachler, Jay Hart

Najljubša - Fiona Crombie, Alice Felton

Prvi človek - Nathan Crowley, Kathy Lucas

Mary Poppins se vrača - John Myhre, Gordon Sim

Roma - Eugenio Caballero, Barbara Enriquez



MASKA IN LIČENJE

Border

Marija Škotska

Mož iz ozadja



POSEBNI UČINKI

Maščevalci: Brezmejna vojna

Christopher Robin

Prvi človek

Igralec št. 1

Solo: Zgodba Vojne zvezd



CELOVEČERNI DOKUMENTAREC

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG



IZVIRNA GLASBENA PODLAGA

Črni Kkklanovec - Terence Blanchard

Črni panter - Ludwig Goransson

Šepet nežne ulice - Nicholas Britell

Isle of Dogs - Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns - Marc Shaiman



IZVIRNA PESEM

All The Stars - Črni panter

I’ll Fight - RBG

Shallow - Zvezda je rojena

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad of Buster Scruggs

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns



KOSTUMOGRAFIJA

The Ballad of Buster Scruggs - Mary Zophres

Črni panter - Ruth E. Carter

Najljubša - Sandy Powell

Mary Poppins se vrača - Sandy Powell

Marija Škotska - Alexandra Byrne



FILMSKA MONTAŽA

Črni Kkklanovec - Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody - John Ottman

Najljubša - Yorgos Mavropsaridis

Zelena knjiga - Patrick J Don Vito

Mož iz ozadja - Hank Corwin



CELOVEČERNI ANIMIRANI FILM

Neverjetni 2

Otok psov

Mirai

Ralph ruši Internet

Spider-Man: Novi svet



KRATKI IGRANI FILM

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin



KRATKI ANIMIRANI FILM

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends



MONTAŽA ZVOKA

Črni panter

Bohemian Rhapsody

Prvi človek

Tiho mesto

Roma



MEŠANJE ZVOKA

Črni panter

Bohemian Rhapsody

Prvi človek

Roma

Zvezda je rojena