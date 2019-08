Jennifer Aniston je nedavno igrala v drugi sezoni HBO-ove serije Majhne laži, Jennifer Aniston pa je stara znanka TV-ekranov zaradi nadaljevanke Prijatelji. Foto: IMDb

Ameriška publikacija Indiwire poroča, da bo šlo za komično dramo o zakulisju dogajanja v priljubljeni jutranji pogovorni oddaji.

Vprašanja brez enostavnih odgovorov

Jutranji šov je nadahnila knjiga s CNN-ovega dopisnika Briana Stelterja Vrh jutra iz leta 2013. V njej raziskuje rivalstvo med jutranjo oddajo na mreži NBC, naslovljeno Today, in ABC-jevo oddajo Good Morning America. Natančni zapleti še niso znani, je pa Reese Witherspoon nedavno povedala, da je serija "vznemirjenje, ki se odvija z veliko hitrostjo, in v katerem postavljamo vprašanja brez enostavnih odgovorov."

Foto: IMDb

Igralka je sicer male zaslone letos že prežela s svojo vlogo Madeline Marthe Mackenzie v drugi sezoni HBO-ove serije Majhne laži, z emmyjem nagrajena Jennifer Aniston pa je stara znanka TV-ekranov zaradi nadaljevanke Prijatelji. Vendar pa ni imela stalne vloge na televiziji že od leta 2004, ko so se Prijatelji poslovili.

Glavno moško vlogo bo zasedel Steve Carrel

Poleg hollywoodskih ljubljenk občinstva bo Applova televizija v svoji prvi nadaljevanki v igralsko ekipo povezala še Steva Carrela, ki se bo tako prvič pojavil v TV-vlogi, odkar je zaključil s snemanjem Pisarne. Ob njih bodo v stranskih vlogah nastopili Bel Powley, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup in Mark Duplass. Za kamero pa je Mimi Leder, priznana režiserka, ki je delala za TV-seriji The Leftovers in On the Basis of Sex.

Apple TV + je z napovednikom za serijo Morning Show predstavil odmevno in prepoznavno zasedbo. Nove nadaljevanke bodo za njih ustvarili še J.J. Abrams, M. Night Shyamalan, ustvarjalec Outlanderja Ronald D. Moore, Kumail Nanjiani in Emily V. Gordon, ki sta bila nominirana za oskarja za film Ljubezen na prvo bolezen.