Za berlinsko razstavo, ki spremlja festival, sta Matjaž Rušt in Robert Marin pripravila nov izbor fotografij najlepšega mesta na svetu, njuno delo pa krasi tudi festivalske plakate. Foto: Matjaž Rušt in Robert Marin

Tudi peto izvedbo festivala Novi slovenski kino (Neues Slowenisches Kino 5) v berlinskem kinu Sputnik pripravljata tamkajšnje društvo Periskop in Slovenski filmski center (SFC).

Kaj je tisto, zaradi česar je protagonistka uvodnega filma Ne bom več luzerka režiserke Urše Menart, ki je na sporedu drevi ob 20. uri, tako očarana nad Ljubljano, bo poskušala razkriti spremljajoča fotografska razstava Najlepše mesto na svetu, ki jo odpirajo ob 21.30.

Na odprtju razstave bosta navzoča tudi Matjaž Rušt in Robert Marin, sicer avtorja istoimenskega fotobloga, na katerem že več let objavljata urbane prizore iz slovenske prestolnice. Za postavitev v prostorih kina Sputnik sta pripravila nov izbor fotografij Ljubljane, ki bodo tam na ogled do 10. januarja.

Niko Novak bo z glasbenim nastopom sklenil petkov večer, v nedeljo pa bo na ogled glasbeni film Ostanki - izpovedi duhovom, ki ga je posnel z Matevžem Jermanom. Foto: Škuc

Petkov večer v kinu Sputnik bo ob 22. uri sklenil koncert Nika Novaka, sicer skozi leta razpetega med filmskim in glasbenim svetom. Predstavil bo svojo novo glasbeno izdajo, ki bo te dni prišla izpod okrilja založbe Škuc, so sporočili iz SFC-ja.

Kratki filmi v spremstvu svojih ustvarjalcev

Drugi dan festivala prinaša jagodni izbor kratkih filmov v selekciji ekipe Festivala kratkega filma Ljubljana (FeKK): Fundamenti Petra Cerovška, Sčasoma Arona Horvatha, Dere sen jas mali bija Tine Ščavničar, Nežka Gaje Möderndorfer, Soma Sandre Jovanovske, Vse, kar ti hočem povedati s telepatskimi signali, ko me ne poslušaš v režiji Ester Ivakić, Mašina Spomina Kristine Kokalj in Poslednji dan Rudolfa Nietscheja, ki ga je režiral Blaž Kutin. Omenjene režiserke in režiserji bodo po projekciji odgovarjali na vprašanja občinstva.

Kratkometražcem bo sledil večkrat nagrajeni celovečerec Posledice Darka Štanteta. Gre za dramo o odraščanju v vzgojnem zavodu, ki je lanska dobitnica vesne za najboljšo režijo, glavno in stransko moško vlogo ter nagrade občinstva in nagrade žirije slovenskih filmskih kritikov in kritičark.

V kinu Sputnik bosta v dneh festivala prikazana še filma Bog obstaja, ime ji je Petrunija Teone Strugar Mitevske, ki je slovenska manjšinska koprodukcija, in film Lara (na posnetku), ki ga podpisuje Jan Ole Gerster, scenarij pa je napisal slovenski ustvarjalec Blaž Kutin. Foto: LIFFe

Poetična nedelja, sklenjena z Zgodovino ljubezni

Nedelja bo dan za poezijo, saj bosta Lidija Dimkovska in Jure Jakob predstavila sveža nemška prevoda svojih pesniških zbirk. Lidija Dimkovska zbirko Črno na belem, ki je izšla pri nemški založbi Parasitenpresse, Jakob pa zbirko Delci dela, ki je izšla v mednarodni zbirki Litterae SLovenicae Društva slovenskih pisateljev.

Pesniško branje bo dopolnil glasbeni film Ostanki – izpovedi duhovom Matevža Jermana in Nika Novaka.

Celovečercu Zgodovina ljubezni Sonje Prosenc pa bo pripadla čast, da v nedeljo ob 20. uri sklene letošnji festival.