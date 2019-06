Da bi bil film nared do 75. obletnice te tekme, upa njegov avtor, nekdanji ameriški ekstremni smučar Chris Anthony in filmski producent hiše Warren Miller. Trenutno je v fazi urejanja gradiva za dokumentarec, naslovljen Mission Mt. Mangart, ki ga je nabiral tudi v Sloveniji, poroča spletni portal Vail Daily.

Nerešeno mejno vprašanje

Po koncu druge svetovne vojne so bili Američani zaradi nerešenega mejnega vprašanja z 10. gorsko divizijo prisotni na slovenski zahodni meji. Po prihodu divizije v Posočje konec maja 1945 so med gorniškim urjenjem na zasneženih meliščih Mangarta našli priložnost za organiziranje te divizijske tekme v veleslalomu.

Zmaga tudi siceršnjemu prvaku

"3. junija leta 1945 je v nekdanji Jugoslaviji potekala smučarska tekma, ki so jo organizirali možje 10. gorske divizije. Nikjer v naših knjižnicah ta tekma ni bila dokumentirana, jo pa proslavljajo v Sloveniji," pa je pojasnil Chris Anthony.

Kot je še povedal, se je na startu zbralo 73 smučarjev, v cilj pa jih je srečno prismučalo 23. Zmagal je švicarski emigrant v ZDA Walter Pranger, ki je tudi sicer veljal za takratnega svetovnega prvaka v smuku.

"Ob smučarski tekmi slovenskih partizanov v Cerknem 20. in 21. januarja 1945 se šteje ameriška tekma na Mangartu 3. junija 1945 za enega od draguljev v častitljivi zgodovini smučarskega športa v Sloveniji in na svetu," pa so pred tremi leti o tem dogodku zapisali ob razstavi v Tržiču.

Za potrebe raziskovanja zgodbe se je Anthony med drugim povezal z nekdanjim brigadirjem Janezom Kavarjem ter še nekaterimi domačini. Nekateri med njimi so po pisanju Vail Dailyja celo posneli nekaj prizorov za Američanov dokumentarec.

Velika zagretost domačinov različnih generacij

"Starejši domačini in upokojeni gorski vojaki iz Bovca so slišali za moj projekt in ne le, da so v starih smučarskih oblačilih iz 40. let prostovoljno uprizorili nekaj izsekov dirke, bili so na lokaciji že teden prej, da so očistili pot. Sodelovali so tudi mladeniči, ki jih je poslal Nato. Pomagali so tudi aktivni slovenski vojaki. Vsi so zelo podpirali ta projekt," pravi avtor nastajajočega filma.

Ameriški vojaki leta 1945 na Bovškem. Foto: Tržiški muzej

Leta 2011 sta Občina Bovec in Združenje vojaških gornikov Slovenije v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji pripravila spominsko smučarsko tekmo na Mangartu. Kot so zapisali na občini Bovec, so Chrisu Anthonyju, ki so ga povabili v te kraje, podrobneje razložili vse v zvezi s tekmo leta 1945 in o spominski tekmi leta 2011.

Brez starosvetnih smučarjev ne gre

Koordinatorja za logistiko sta bila omenjeni Kavar in predsednik Turističnega društva Log pod Mangartom Peter Mlekuž. Nepogrešljivi pri snemanju filma so bili starosvetni smučarji pod vodstvom Franca Čopija. Po pisanju bovške občine so pridobili vsa dovoljenja Triglavskega narodnega parka, Slovenska vojska pa je omogočila prevoz in ostalo logistiko.

Omenimo še, da je bilo smučarsko tekmovanje, ki se mu bo posvečal izobraževalni dokumentarec, prvo tekmovanje ameriških alpskih smučarjev na evropskih tleh po zimskih olimpijskih igrah 1936 v Garmisch-Partenkirchnu.