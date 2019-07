Foto: EPA

Med pisci se je pri projektu Barbika izmenjalo že več imen, omenjala se je denimo Diablo Cody, dobitnica oskarja za scenarij filma Juno.

Pisanje scenarija so nazadnje zaupali dvojcu Gerwig-Baumbach, ki je stal že za dvema izjemno uspešnima filmoma, Mistress America in Frances Ha. Greta Gerwig je bila sprva znana kot igralka iz neodvisnih filmov, zadnja leta pa se bolj posveča režiji in scenaristiki. Za svoj film Ladybird je bila lani nominirana za več oskarjev. Trenutno režira remake filmske klasike Čas deklištva iz leta 1994, ki je nastal po literarni predlogi Louise May Alcott. Film naj bi imel premiero za božič.

LuckyChap, produkcijska hiša Margot Robbie, med drugim stoji za biografsko dramo Jaz, Tonya, ki je po premieri na filmskem festivalu v Torontu, prejel tri nominacije za oskarje: najboljšo glavno žensko vlogo, najboljšo stransko žensko vlogo in najboljšo montažo. Foto: EPA

Tudi Noah Baumbach je med osrednjimi figurami sodobnega ameriškega filma. Po poročanju revije Variety ravno pripravlja svoj naslednji film, zakonsko dramo, ki je za zdaj brez naslova, znano pa je, da v njej nastopata Adam Driver in Scarlett Johansson. Ogledati si ga bo mogoče prihodnjo jesen na Netflixu.

Sporočilo o opolnomočenju žensk

Film bo imel z njunim sodelovanjem zagotovo pridih tradicije neodvisne filmske produkcije, še posebno, če bo Greta Gerwig celovečerec tudi režirala, kakor se že šušlja po medijih, a še ni potrjeno.

Na novinarski konferenci je eden od producentov povedal, da je Gerwigova odraščala z barbiko, zato bo to zelo, zelo vznemirljivo sodelovanje. Prav tako je potrdil, da bo imel projekt močno feministično sporočilo. "Za nas bi moral imeti film Barbie zagotovo sporočilo o opolnomočenju žensk, o tem, da lahko sanjaš in si želiš postati kar koli."

Margot Robbie – producentka in glavna igralka

Barbiko bo odigrala Margot Robbie, ki jo je to poletje mogoče videti na velikih platnih v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu ameriškega režiserja Quentina Tarantina. Predtem so se med igralkami, ki naj bi nastopile v vlogi najslavnejše lutke, omenjale številne hollywoodske zvezdnice, tudi Amy Schumer in Anne Hathaway.

Margot Robbie bo film prek svoje produkcijske hiše LuckyChap tudi producirala, skupaj s producentom, sicer tudi njenim možem, Tomom Ackerleyjem in Robbiejem Brennerjem iz podjetja Mattel, kjer so si lutko izmislili. Med producenti pri reviji Variety navajajo še Joseyja McNamaro in Ynona Kreiza.

Ni še jasno, kakšni zgodbi bo sledil film o barbiki. V času, ko je bila v projekt še vključena Amy Schumer, so mediji poročali, da bo protagonistka zapustila "Barbilandijo" in se podala na dogodivščino v resnični svet.