Dokumentarec v ospredje postavlja Robertsona, kitarista in avtorja skladb skupine The Band, ki je sredi 60. let na turneji spremljala Boba Dylana.

Robertson kot "pravi kanadski superzvezdnik"

Robertson je odraščal prav v Torontu. Umetniški direktor festivala Cameron Bailey je dejal, da film predstavlja izjemno zgodbo lokalnega junaka, ki mu je mogoče slediti od zgodnjih let, ki jih je preživel v mestu, preko zanj navdihujočega življenja v kanadskem naravnem rezervatu Six Nations vse do vpliva, ki ga je imel s svojo glasbo na pripadnike različnih generacij. Presodil je, da je Robertson "pravi kanadski superzvezdnik".

Robertsonu je v izjemno čast, da je bil film izbran za odprtje festivala. V dokumentarcu bodo o njem in o zasedbi The Band med drugim spregovorili režiser Martin Scorsese, saj so The Band nastopili v njegovem filmu Zadnji valček (1976), pa tudi glasbeniki Bruce Springsteen, Bob Dylan, Peter Gabriel in Eric Clapton.

Svetovna premiera filma Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band bo na sporedu 5. septembra.