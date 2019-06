Naslovno junakinjo Gajo upodablja Tara Milharčič, njenega očeta pa Sebastian Cavazza. Foto: SFC/Luka Karlin

Nagrado zlata rola podeljuje Kolosej skupaj z Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, in sicer slovenskim filmom za vsakih doseženih 25.000 gledalcev.

V teh dneh se odloča o sredstvih za Gajin svet 2

Ekipo filma so ovenčali danes v Koloseju, lovoriko pa je prevzel režiser Peter Bratuša, ki je ob tem dejal: "Tretja zlata rola in 75.000 gledalcev, vse to mi veliko pomeni. Zadovoljen sem in ponosen, ker je Gajin svet dokaz, da je mogoče z žanrskim filmom nagovoriti široko občinstvo, ga zabavati in se ga dotakniti ter obenem odpreti pogovor o zelo resni in nevarni temi – o spletni zlorabi otrok in mladostnikov."

Pred Gajinim svetom je leta 2017 tri zlate role dobil otroško-mladinski film Košarkar naj bo, ki ga je po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana režiral Boris Petkovič. Foto: Kolosej

Bratuša je dodal še, da "se je več kot 20.000 učencev s 53 slovenskih osnovnih šol udeležilo delavnic, ki so ob pomoči odlomkov iz filma spregovorili o tej temi. Upam, da bodo potencial Gajine zgodbe prepoznali tudi na TV Slovenija in Slovenskem filmskem centru, ki prav v teh dneh odločajo o sredstvih za Gajin svet 2."

Poleg Bratuše so se podelitve udeležili še soscenaristka Špela Levičnik Oblak in igralec Sebastian Cavazza, mladi igralci Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Gitica Jakopin, Žak Župan Galunič in Jan Gaberšek, so sporočili iz Koloseja.

Lepa bera domačih in tujih lovorik

Vendar pa Gajin svet ni deležen nagrad le na domačih tleh, saj je ta mladinska romantična komedija dobila tudi glavne nagrade festivala filmov za mlade Buzz@teen v Motovunu in za najboljši film po mnenju otroške žirije 24. filmskega festivala v Sarajevu.

Sicer pa je bila na Festivalu slovenskega filma v Portorožu nagrajena z dvema vesnama za posebne dosežke in najboljšo masko. Film je bil prikazan tudi v tekmovalnem programu 23. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma Schlingel v Chemnitzu v Nemčiji.