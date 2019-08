Glavna nagrada je šla kosovskemu filmu Vmes, v katerem Samira Karahode slika družbeno situacijo Kosova kot zapuščene domovine in dežele, v kateri bi ljudje želeli živeti, a ne morejo.

V obrazložitvi so Vmes opisali kot "impresivni večslojni film, ki ga odlikuje minimalistična kompozicija portretiranja hiš in ljudi, ki v njih ne živijo".

Film Vmes Samier Karahode se dotakne družbene situacije Kosova kot zapuščene domovine in dežele, v kateri bi ljudje želeli živeti, a ne morejo. Problem, ki ni le problem portretirane dežele, ampak je morda tudi univerzalni problem celotne regije. Foto: FeKK

Nagrado kritiške žirije je iz programa FeKK YU je prejel hrvaški film Mačka je vedno ženska režiserk Martine Meštrović in Tanje Vujasinović. Foto: FeKK

Za zmagovalni film programa FeKK SLO je žirija izbrala film Tine Ščavničar z naslovom Dere sen jas mali bija, v katerem sta občutljivo združena avtoportret avtorice in portret mesta. Na petkovi slovesnosti so v tem programu posebno omembo namenili tudi Mašini spomina režiserke Kristine Kokalj. "Film zapeljuje naš spomin z bogatimi plastenjem zvoka in podob, ki si jih običajno težko zapomnimo," so sporočili organizatorji.

Festival je razdeljen na tekmovalna programa FeKK SLO in FeKK YU, v katerih so se filmi potegovali za nagrade v različnih kategorijah. Foto: Asiana Jurca Avci

Tudi v mednarodnem tekmovalnem programu FeKK YU je slavil kosovski film - nagrado je prejel Ograja Lendite Zeqiraj, intimen portret vsakdanjega družinskega življenja žensk dveh generacij. Posebno omembo v tekmovalnem programu držav z območja nekdanje Jugoslavije pa je žirija namenila hrvaškemu filmu Kraj, od koder vam pišem pisma Nikoline Bogdanović. Intimni portret babičine sestre prikazuje željo po komunikaciji in bližini, ki premaguje oddaljenost v prostoru in času.

Kraj, od koder vam pišem pisma je prejel posebno omembo žirije v tekmovalnem programu FeKK YU. Foto: FeKK

Svojega zmagovalca je v obeh programih razglasila tudi kritiška žirija. V sklopu FeKK YU jo je najbolj prepričal hrvaški film Mačka je vedno ženska režiserk Martine Meštrović in Tanje Vujasinović, kompleksen in premišljen film, ki s stapljanjem različnih umetnosti in tehnik precizno vizualizira delo, življenje in filozofijo navdihujoče protagonistke. Za najboljši slovenski tekmovalni film po mnenju te žirije pa je obveljala Mašina spomina.

Najboljši slovenski tekmovalni film po mnenju kritiške žirije je Mašina Spomina, ki zapeljuje naš spomin z bogatimi plastenjem zvoka in podob, ki si jih običajno težko zapomnimo. Film si je prislužil tudi posebno omembo v programu FeKK SLO, ob pripoznanju eksperimentalnega poguma avtorice pa je želela žirija nagraditi tudi ustvarjalnost formalnih rešitev, ki hkrati nagovarjajo gledalčeva čustva in njegovo mišljenje. Foto: FeKK

Kot pravijo organizatorji, je peti FeKK predstavil najkakovostnejše programe kratkometražnih filmov domačih in tujih produkcij. Ob tem so jo zaznamovali še retrospektiva kratkih filmov Dušana Makavejeva, predstavitev kratkometražcev prodorne srbske režiserke Jelene Gavrilović, gostovanje portugalskega festivala IndieLisboa, zmagovalni evropski kratki filmi preteklega leta in VR-kino.