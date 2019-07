Nocoj bo v Ljutomeru na sporedu že prva projekcija iz tekmovalnega programa, film Črni krog po scenariju in v režiji Adriana Garcie Bogliana, v katerem nastopi letošnja častna gostja festivala Christina Lindberg.

Timo Vuorensola v Ljutomer pošilja nadaljevanje Jeklenega neba – Prihajajočo raso. V njej se morajo naši junaki v skritem mestu v središču Zemlje boriti s Hitlerjem in njegovo vlado nekdanjih diktatorjev, ki jezdijo dinozavre in so pravzaprav pripadniki reptilske rase Vrilov. Hitler ni nihče drug kot legendarni Udo Kier. Foto: Grossmannov festival.

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina bo letos ponudil rekordnih 35 igranih in animiranih celovečernih filmov, 12 dokumentarcev ter 43 kratkih filmov iz 38 držav. Festival odpira film, ki bo prikazan zunaj tekmovalnega programa, Gospodov glas, ki je nastal po romanu Stanislawa Lema. To je novi film režiserja Györgyja Palfija, ki je pred leti na Liffu navdušil z ekstravaganco Taxidermia, nekonvencionalno družinsko sago o ljubezni do nagačevanja. Gospodov glas je zgodba o odraslem možaku, ki mora ugotoviti, zaradi kakšnega strogo zaupnega projekta je njegov oče v sedemdesetih letih pretrgal stike z družino.

Prvih 15 let zasluži retrospektivo

Še pred prvimi projekcijami, ob 18.00, bodo v Razstavno-prodajni galeriji Ante Trstenjak odprli posebno razstavo ob 15. izdaji festivala. Na ogled bo izbor fotografij, ki bo ponudil pregled dogajanja na Grossmannu skozi leta.

Christina Lindberg je ena najznamenitejših ikon eksploatacijskega filma 70. let. Njena vloga enooke maščevalke v kultni klasiki Triler: krut film je navdihnila Quentina Tarantina za filma Ubila bom Billa. Še prej je z vlogami v seksploatacijskih filmih postala švedski seks simbol. Foto: Grossmannov festival

Christina Lindberg – navdih za Tarantinovo Nevesto v Ubila bom Billa

Letošnja častna gostja festivala Christina Lindberg, ki si jo bo že drevi mogoče ogledati v filmu Črni krog, je ena najznamenitejših ikon eksploatacijskega filma 70. let preteklega stoletja in muza Quentina Tarantina. Poleg nje kot osrednji gost v Ljutomer prihaja tudi režiser Sam Firstenberg, ki velja za legendo akcijskega filma 80. let preteklega stoletja. Na sobotni zaključni prireditvi festivala, na kateri bodo naznanili letošnje nagrajence, bosta gosta prejela nagradi za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji, med festivalom pa se jima bodo poklonili z retrospektivama.

Poleg Črnega kroga bodo v tekmovalnem programu celovečercev za glavno festivalsko nagrado hudi maček prikazani še filmi X – izkoriščani Karolyja Ujja Meszarosa, Prihaja pekel režiserja Jacka McHenryja, Gora bogov Daniela M. Caneira, V Tkanini v režiji Petra Stricklanda in Tumbbad, ki sta ga režirala Rahi Anil Barve in Adesh Prasad. Večino projekcij bodo pospremili pogovori z gosti.

Laibach (drugič) v vesolju

Zunaj tekmovalnega programa bo skupno prikazanih 19 celovečercev. Med njimi bo slovenska premiera filma Jekleno nebo 2 – Prihajajoča rasa finskega režiserja Timoa Vourensole, za katerega je glasbo prispevala zasedba Laibach, premierno pa bodo prikazali komično grozljivko Prekletstvo Valburge, s katero se po prvencu Idila v Ljutomer vrača režiser Tomaž Gorkič.

Gorkič še vedno predan žanru

Prekletstvo Valburge je "politično nekorektna črna komedija", v kateri pa ne bo nič manj krvi in gravža kot v Gorkičevem prvencu Idila. Zgodba o majhnih prevarantih, ki bi rada z "grozljivo" graščino opetnajstila turiste, je slogovno hommage grozljivkam in slasherjem iz poznih sedemdesetih ter osemdesetih let prejšnjega stoletja. Tudi igralska zasedba je natrpana z znanimi obrazi: nastopijo Jurij Drevenšek, Marko Mandič, Saša Pavlin Stošić, Tanja Ribič, Jonas Žnidaršič, Katarina Stegnar in celo Grega Skočir.

Kratki, a strašljivi

V tekmovalnem programu kratkih filmov se bo za nagrado Slakov hudi maček pomerilo 13 filmov z vsega sveta, 15 evropskih kratkih filmov pa se bo potegovalo za nagrado srebrni melies, ki jo podeljuje Evropska federacija festivalov fantastičnega filma. Med njimi bo tudi Gorkičev film Metod.

Na hrupnem mačku bo bobnelo – od Kreslina do The Sonics

Tekmovalni program glasbenih dokumentarcev za nagrado hrupni maček bo postregel s sedmimi filmi, ki bodo segali od filma Poj mi pesem režiserja Mirana Zupaniča, ki ponuja vpogled v ustvarjanje Vlada Kreslina, do danskega The Allins režiserja Samija Saifa, ki lik in delo pokojnega punk rock provokatorja G. G. Allina predstavi skozi oči njegove matere in brata. Pester bo tudi program Dokušok.

Prvič onkraj ljutomerskih meja

Filmski maraton Vrt mučenja bo postregel s petimi izbranimi žanrskimi naslovi, potekali bosta Mala delavnica groze ter Mala delavnico maske in posebnih učinkov, spremljevalni program pa bo ponudil koncerte, gledališko predstavo Čarovnica iz Črnega lesa, predstavitve knjig in druge dogodke. V vinskem programu se bodo vinarji potegovali za naslov vinskega šampiona hudega mačka. Festival bo letos gostoval tudi v Ormožu.